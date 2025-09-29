بازوی مالی صنایع صادراتی در تأمین سرمایه در گردش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای مأموریت توسعه‌ای خود و با هدف پشتیبانی از تولید و رونق صادرات غیرنفتی، در پنج ماهه نخست سال جاری مبلغ ۲۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی و همچنین 60/3 میلیون دلار تسهیلات ارزی در قالب سرمایه در گردش را به بخش‌ها و صنایع مختلف کشور اختصاص داده است.

این تسهیلات در راستای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور پرداخت شده و بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله صنایع تولیدی، بازرگانی و خدماتی را دربرمی‌گیرد.

بانک توسعه صادرات ایران با این اقدام، نقش خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای تأمین مالی اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی تولید ملی تثبیت کرده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند حمایت‌های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران، علاوه بر رفع نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی، زمینه افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد و بستر مناسبی برای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه صادرات و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

حمایت از پروژه‌های صادراتی و تولیدی در سال جاری در اولویت برنامه‌های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد و این روند حمایتی با جدیت دنبال خواهد شد.

