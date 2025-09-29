مراسم تجلیل از ایثارگران بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ در این مراسم حجت الاسلام ثقفی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ 12 روزه از اقدام بانک توسعه صادرات ایران برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران تقدیر کرد و گفت: همگی ما در قبال شهدا، جانبازان و ایثارگران تکالیفی داریم که باید در جهت ادای آنها گام برداریم.

در ادامه این مراسم سید مرتضی ذکاوت، رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به لزوم اشاعه فرهنگ شهدا، خاطر نشان کرد: بسیاری از جوانان این مرز و بوم جان خود را فدا کردند تا ایران سرفراز و سربلند بماند.

وی با بیان این مطلب که در زمان جنگ تحمیلی بسیاری از جوانان و نوجوانان با کمترین امکانات و بدون هیچ چشمداشتی جان خود را برای این کشور داده اند، افزود: امروزه ما در هر جایگاه و مقامی باشیم و هر چیزی که داشته باشیم باید بدانیم که همه را مدیون خون شهدا و فداکاری ایثارگران هستیم.

ذکاوت در ادامه گفت: در جنگ 12 روزه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به جای آنکه در کنار خانواده های خود باشند، در محل کار خود حضور یافته و شجاعانه ایستادند و به وظایف خود عمل کردند.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در پایان خاطر نشان کرد: وظیفه همه ما این است که با تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران، نام و خاطره آن ها را زنده نگه داریم.

در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای و تکریم جانفشانی ایثارگران هشت سال دفاع مقدس از خانواده شهدای دفاع مقدس عباس، مجتبی و محمدرضا حسین جانی، شهید عزیزانی و همچنین شهید رضا درودیان از شهدای جنگ 12 روزه تجلیل شد.

اجرای سرود توسط گروه "احسان" و خاطره گویی دوران جنگ تحمیلی توسط اصغر نقی زاده از فعالان عرصه هنر و دفاع مقدس از دیگر بخش های این مراسم بود.

