حضور بانک توسعه تعاون در بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ
بانک توسعه تعاون با هدف معرفی خدمات نوین و دستاوردهای خود در حوزه بانکداری دیجیتال و هوشمند، در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ حضور دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بازدیدکنندگان میتوانند در غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سالن ۲۷)، ضمن آشنایی با راهکارهای نوین بانک توسعه تعاون در حوزه فناوری، از خدماتی همچون افتتاح حساب حضوری، سامانههای بانکداری اینترنتی و موبایلی، همچون بانکواره، افتتاح حساب و احراز هویت دیجیتال، درگاههای پرداخت، خدمات ویژه کسبوکارها و همچنین راهکارهای نوین در حوزه تسهیلات و اعتبارات آنلاین بهرهمند شوند.
نمایشگاه بینالمللی الکامپ از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و بانک توسعه تعاون در سالن ۲۷ آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به بازدیدکنندگان است.