سیاست محوری بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط
بانک توسعه صادرات ایران در سال جاری با تأکید بر ضرورت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از این بخش را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود در حوزه تأمین مالی و خدمات بانکی قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات غیرنفتی دارند. بر همین اساس، در سیاست‌های اعتباری و حمایتی سال جاری این بانک، اولویت ویژه‌ای به تأمین مالی این شرکت‌ها داده شده است.
این رویکرد، صرفاً محدود به اعطای تسهیلات نیست؛ بلکه بسته‌ای جامع شامل خدمات مشاوره‌ای، آموزش تخصصی در حوزه تجارت بین‌الملل، ارائه ابزارهای نوین الکترونیکی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز شامل می شود.
بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ نیز مبلغ 83 هزار و 403 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط پرداخت کرد که نسبت به سال پیش از آن رشد 55 درصدی داشت.
این رویکرد محوری بانک توسعه صادرات ایران می‌تواند ضمن تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد.

 

