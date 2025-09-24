ساعت فعالیت بانک ایران زمین اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ از روز سه شنبه یکم مهر سال جاری تمامی شعب بانک ایران زمین، طبق روال گذشته در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و پنجشنبه ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده خدمت رسانی به مشتریان هستند.

مشتریان گرامی می توانند در ساعات فوق با مراجعه به شعب بانک در سراسر کشور خدمات بانکی خود را دریافت کنند.

لازم به ذکر است؛ چنانچه از سوی مقامات استانی مصوبه دیگری مبنی بر تغییر زمان فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری شهرستان ها تعیین شود، مشتریان می توانند ضمن استعلام از مرکز ارتباط با مشتریان بانک به شماره تماس ۰۲۱۲۴۸۰۹ یا تماس با مدیریت شعب استان مربوطه، از زمان فعالیت شعبه خود مطلع شوند.

انتهای پیام/