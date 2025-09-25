خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته دفاع مقدس

پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1691208
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل این بانک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور دلاوری‌ها و ازخودگذشتگی‌های مردان و زنانی است که با ایمان راسخ و روحیه ایثار، در برابر دشمنان ایستادند و حماسه‌ای جاودان را در تاریخ  ایران اسلامی رقم زدند.

گرامی‌داشت این هفته فرصتی است تا بار دیگر یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان غیور را زنده نگه داریم و آرمان‌های والای آنان را چراغ راه آینده قرار دهیم. دفاع مقدس صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای است برای آموختن ایثار، مقاومت، همدلی و مسئولیت‌پذیری در برابر میهن.

رویدادها و اتفاقات ماه‌های اخیر که به نمادی از ایستادگی عزتمندانه ایرانیان سرافراز تبدیل شد، بار دیگر نشان داد که روحیه مقاومت ملت با اتحاد و یکپارچگی ملی همچنان زنده و پویاست. این مقاومت ادامه همان راه پرافتخار دفاع مقدس است و امروز الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه منطقه و جهان شده است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون، فرارسیدن  هفته دفاع مقدس را به تمامی مردم شریف ایران، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و امیدوارم با تداوم روحیه جهادی و همبستگی ملی، بتوانیم در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور گام‌های استوارتری برداریم.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی  ایران اسلامی و توفیق روزافزون همکاران پرتلاش  بانک توسعه تعاون را مسئلت دارم.

امیرهوشنگ عصارزاده

مدیرعامل بانک توسعه تعاون

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی