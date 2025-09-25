پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل این بانک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور دلاوری‌ها و ازخودگذشتگی‌های مردان و زنانی است که با ایمان راسخ و روحیه ایثار، در برابر دشمنان ایستادند و حماسه‌ای جاودان را در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند.

گرامی‌داشت این هفته فرصتی است تا بار دیگر یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان غیور را زنده نگه داریم و آرمان‌های والای آنان را چراغ راه آینده قرار دهیم. دفاع مقدس صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای است برای آموختن ایثار، مقاومت، همدلی و مسئولیت‌پذیری در برابر میهن.

رویدادها و اتفاقات ماه‌های اخیر که به نمادی از ایستادگی عزتمندانه ایرانیان سرافراز تبدیل شد، بار دیگر نشان داد که روحیه مقاومت ملت با اتحاد و یکپارچگی ملی همچنان زنده و پویاست. این مقاومت ادامه همان راه پرافتخار دفاع مقدس است و امروز الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه منطقه و جهان شده است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به تمامی مردم شریف ایران، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و امیدوارم با تداوم روحیه جهادی و همبستگی ملی، بتوانیم در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور گام‌های استوارتری برداریم.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی ایران اسلامی و توفیق روزافزون همکاران پرتلاش بانک توسعه تعاون را مسئلت دارم.

امیرهوشنگ عصارزاده

مدیرعامل بانک توسعه تعاون

انتهای پیام/