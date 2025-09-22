خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشریه دیجیتال ارتباط ایران زمین، منتشر شد

نشریه دیجیتال ارتباط ایران زمین، منتشر شد
کد خبر : 1690104
لینک کوتاه کپی شد.

فناوری بخش بزرگی از بانکداری امروز است که با استفاده از داده‌ها و رابط‌های بانکی، سفر مشتری را دلپذیرتر می‌کند؛ در حقیقت، بانکداری هوشمند جدیدترین انقلاب در صنعت بانکداری است که با هدف آسان‌کردن مدیریت تراکنش‌های مالی برای مشتریان، ظهور و بروز پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا: در دهه‌های اخیر، فناوری تمام بخش‌های اقتصادی را متحول کرده است و امور مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

  • نقش برجسته بانک ایران زمین، در تسهیلات خودرویی و نوآوری در خدمات بانکی
  • برگزاری دوره آموزشی بازاریابی درون شعبه ای در بانک ایران زمین
  • چه اطلاعاتی در سررسید خودپرداز مهم است و چه چیزهایی را باید دور بیاندازیم؟
  • پادکست فردا: هوش مصنوعی چه تغییراتی در زندگی ما ایجاد کرده است
  • گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

شما می توانید از این شماره در نشریه دیجیتال بانک ایران زمین در کنار مطالب، محتوای صوتی و تصویری رویدادها را با کلیک بر روی لینک های مندرج در صفحات و همینطور فایل های صوتی و تصویری مشاهده کنید و بشنوید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی