نشریه دیجیتال ارتباط ایران زمین، منتشر شد

به گزارش ایلنا: در دهه‌های اخیر، فناوری تمام بخش‌های اقتصادی را متحول کرده است و امور مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نقش برجسته بانک ایران زمین، در تسهیلات خودرویی و نوآوری در خدمات بانکی

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی درون شعبه ای در بانک ایران زمین

چه اطلاعاتی در سررسید خودپرداز مهم است و چه چیزهایی را باید دور بیاندازیم؟

پادکست فردا: هوش مصنوعی چه تغییراتی در زندگی ما ایجاد کرده است

گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

شما می توانید از این شماره در نشریه دیجیتال بانک ایران زمین در کنار مطالب، محتوای صوتی و تصویری رویدادها را با کلیک بر روی لینک های مندرج در صفحات و همینطور فایل های صوتی و تصویری مشاهده کنید و بشنوید.

انتهای پیام/