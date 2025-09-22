خبرگزاری کار ایران
بازگشت ساعات کاری شعب و ستاد بانک صادرات ایران به روال عادی از ابتدای مهرماه

بازگشت ساعات کاری شعب و ستاد بانک صادرات ایران به روال عادی از ابتدای مهرماه
ساعات کاری شعب و واحدهای ستادی بانک صادرات ایران از روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، به دنبال اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها به روال عادی بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، شعب این بانک در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خواهند بود و حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود. در روزهای پنجشنبه نیز خدمات بانکی در شعب از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ارائه می‌شود و ساعات حضور کارکنان نیز از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است.

همچنین، واحدهای ستادی بانک صادرات ایران در تهران همچون سال‌های گذشته، در روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ فعالیت خواهند داشت.

مشتریان محترم می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در وقت و هزینه خود، فعالیت‌های بانکی مورد نیاز را از طریق اپلیکیشن «سپینو» یا سایر درگاه‌های الکترونیکی بانکی انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب بانک پرهیز کنند.

 

 

 

