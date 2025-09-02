چه اطلاعاتی در رسیدهای خودپرداز مهم است و چه چیزهایی را باید دور بیندازید؟

ایلنا: رسیدهای خودپرداز (ATM) معمولاً پس از انجام تراکنش به شما ارائه می‌شوند و شامل اطلاعاتی هستند که ممکن است برای پیگیری و مدیریت امور مالی شما مفید باشند. اما در میان این اطلاعات، برخی از آن‌ها بسیار مهم هستند و باید نگهداری شوند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند غیرضروری یا حتی خطرناک باشند که باید دور انداخته شوند.

انتهای پیام/