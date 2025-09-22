تغییر ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک توسعه تعاون از ابتدای مهرماه
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک، بنا بر اعلام شورای هماهنگی بانکها، ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک از روز سهشنبه اول مهرماه 1404 تغییر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بر اساس این اطلاعیه، ساعات حضور کارکنان اداره شعب و شعب استانها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است.
همچنین ساعات کاری واحدهای ستادی بانک شنبه تا سهشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و روز چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ خواهد بود.
این تغییرات با هدف بهبود بهرهوری و هماهنگی بیشتر در ارائه خدمات بانکی اعمال شده است.