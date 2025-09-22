تغییر ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک توسعه تعاون از ابتدای مهرماه

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک، بنا بر اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک از روز سه‌شنبه اول مهرماه 1404 تغییر می‌کند.