مدیران خودرو
کسب سه نشان برتر توسط بانک توسعه صادرات ایران در «اجلاس انتخاب ملی»

کسب سه نشان برتر توسط بانک توسعه صادرات ایران در «اجلاس انتخاب ملی»
بانک توسعه صادرات ایران در دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های ایرانی، موفق به کسب سه نشان برتر در حوزه صنعت بانکداری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این اجلاس که با عنوان «اجلاس طرح انتخاب ملی» و با حضور جمعی از مقامات، مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شد، پس از ارزیابی های انجام شده در خصوص عملکرد مطلوب در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تندیس عقاب طلایی برترین انتخاب ملی در صنعت بانکداری به دکتر افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تعلق گرفت که توسط رضا ساعدی فر معاون اعتبارات این بانک دریافت شد.

همچنین بانک توسعه صادرات ایران در این اجلاس توانست جایزه بین‌المللی برترین بانک در ارائه خدمات بانکی امن، سریع و آسان(Top Bank Service Banking FSE Award 2025) را دریافت کند.

دریافت نشان ملی تاثیرگذارترین بانک در توسعه صادرات محصولات ایرانی دیگر عنوان کسب شده توسط بانک توسعه صادرات ایران در این اجلاس بود.

گفتنی است، دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های ایرانی با هدف حمایت از تولیدات و خدمات ملی، توسعه صادرات، معرفی توانمندی‌های نوین و ایجاد بستر تعامل میان فعالان اقتصادی داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

 

