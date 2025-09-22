پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال ایستادگی، جانفشانی و مقاومت ملتی است که با تبعیت از رهنمودهای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، با ایمان، اخلاص و وحدت در برابر تجاوز دشمنان ایستادند و عزت ایران اسلامی را جاودانه ساختند. این حماسه عظیم، الگویی ماندگار از وفاداری، ایثار و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان اسلام و میهن عزیزمان به‌جا گذاشت.دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میراثی گرانبها و ماندگار است که باید پیام‌ها و رسالت‌های آن به درستی به نسل‌های آینده منتقل شود تا همواره الهام‌بخش ایستادگی در برابر ظلم و سلطه باشد.امروز نیز کشور ما در عرصه اقتصاد برای عبور از چالش‌ها بیش از هر زمان دیگر نیازمند روحیه جهاد، ایثار و همبستگی است. روحیه‌ای که جلوه‌ای از آن را در جنگ ۱۲ روزه در برابر حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، به‌خوبی مشاهده کردیم.بانک توسعه صادرات ایران با الهام از این فرهنگ حماسی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در تقویت جهاد اقتصادی، خود را موظف می‌داند در عرصه اقتصاد همانند رزمندگان جبهه‌های نبرد، پشتیبان تولید، صادرات و اقتدار ملی باشد.اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جنگ ۱۲ روزه، و همچنین قدردانی از ایثارگران سرافراز و جانبازان عزیز کشور به‌ویژه همکاران ایثارگر بانک توسعه صادرات ایران، امیدوارم با الهام از ارزش‌های جاودان دفاع مقدس بتوانیم در عرصه اقتصادی نیز با همان عزم و روحیه جهادی و انقلابی، خدمتگزار شایسته ملت بزرگ ایران باشیم.