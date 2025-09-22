اعلام ساعت کاری جدید بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به مصوبه هیأت وزیران و در راستای هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری کارکنان شعب و واحدهای ستادی بانک توسعه صادرات ایران از روز سه شنبه اول مهر 1404 به شرح جدول زیر تعیین شده است:





شرح ایام هفته ساعت مراجعه برای مشتریان ساعت کار برای کارکنان شعب شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 13:30 7:00 الی14:30 پنج شنبه 7:30 الی 12:30 7:00 الی 13:00 ستاد شنبه تا سه شنبه ــــ 7:00 الی16:00 چهارشنبه ــــ 7:00 الی 15:00

