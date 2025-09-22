اعلام ساعت کاری جدید بانک توسعه صادرات ایران
ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک توسعه صادرات ایران از روز سه شنبه اول مهر ۱۴۰۴ تغییر یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به مصوبه هیأت وزیران و در راستای هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری کارکنان شعب و واحدهای ستادی بانک توسعه صادرات ایران از روز سه شنبه اول مهر 1404 به شرح جدول زیر تعیین شده است:
|شرح
|ایام هفته
|ساعت مراجعه برای مشتریان
|ساعت کار برای کارکنان
|شعب
|شنبه تا چهارشنبه
|7:30 الی 13:30
|7:00 الی14:30
|پنج شنبه
|7:30 الی 12:30
|7:00 الی 13:00
|ستاد
|شنبه تا سه شنبه
|ــــ
|7:00 الی16:00
|چهارشنبه
|ــــ
|7:00 الی 15:00