بیمه پارسیان با طرح‌ مهر به استقبال سال تحصیلی جدید می رود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، این طرح‌ با عنوان "مهر پارسیان" با هدف ایجاد امنیت خاطر برای دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و مدیران مراکز آموزشی طراحی شده است. در قالب طرح “مهر پارسیان”، بیمه پارسیان پوشش جامعی برای جبران خسارات ناشی از حوادث احتمالی در محیط‌های آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی ارایه می‌دهد.

این طرح، مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در قبال دانش‌آموزان، دانشجویان و اشخاص ثالث را با شرایطی ویژه تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین، به منظور افزایش ایمنی در مسیر رفت‌وآمد دانش‌آموزان، بیمه مسئولیت مدنی ویژه ارایه‌دهندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب با تعهدات مناسب، در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تهیه بیمه‌نامه به تمامی شعب و نمایندگی‌های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت به شماره ۸۲۵۹ - ۰۲۱ (داخلی ۱) تماس بگیرند.

