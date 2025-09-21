خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیمه پارسیان با طرح‌ مهر به استقبال سال تحصیلی جدید می رود

بیمه پارسیان با طرح‌ مهر به استقبال سال تحصیلی جدید می رود
کد خبر : 1688975
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه پارسیان در راستای تعهد به حمایت از جامعه آموزشی و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، طرح فروش ویژه در حوزه بیمه‌های مسئولیت را به جامعه آموزشی کشور ارایه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، این طرح‌ با عنوان "مهر پارسیان" با هدف ایجاد امنیت خاطر برای دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و مدیران مراکز آموزشی طراحی شده است. در قالب طرح “مهر پارسیان”، بیمه پارسیان پوشش جامعی برای جبران خسارات ناشی از حوادث احتمالی در محیط‌های آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی ارایه می‌دهد.

این طرح، مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در قبال دانش‌آموزان، دانشجویان و اشخاص ثالث را با شرایطی ویژه تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین، به منظور افزایش ایمنی در مسیر رفت‌وآمد دانش‌آموزان، بیمه مسئولیت مدنی ویژه ارایه‌دهندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب با تعهدات مناسب، در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تهیه بیمه‌نامه به تمامی شعب و نمایندگی‌های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت به شماره ۸۲۵۹ - ۰۲۱ (داخلی ۱) تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی