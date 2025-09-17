فهرست شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه اعلام شد
در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها، بانک صادرات ایران فهرست شعب کشیک خود برای روز تعطیل پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و اعلام شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تعطیلی بانکها در روزهای پنجشنبه به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی، تمامی شعب و واحدهای ستادی این بانک تعطیل خواهند بود و صرفاً شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.
مشتریان محترم میتوانند با توجه به ضرورت صرفهجویی در مصرف برق، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاههای الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.
فهرست شعب کشیک پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴