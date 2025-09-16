تأکید بانک توسعه صادرات ایران بر تأمین مالی جمعی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نادر علیزاده با حضور در جلسه کمیسیون صادرات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی، گزارشی از فعالیت‌های این بانک در سال‌های گذشته و سال جاری ارائه کرد.

وی در ادامه به تبیین سیاست‌های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران پرداخت و با اشاره به ضرورت تقویت ابزارهای نوین تأمین مالی، استفاده واحدهای تولیدی صادراتی از بازار سرمایه را امری حیاتی دانست.

علیزاده خاطرنشان کرد: تأمین مالی جمعی و انتشار و تضمین اوراق اسلامی می‌تواند مسیر رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی صادرات‌محور را هموار سازد.

در این جلسه همچنین حسینی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی استان با قدردانی از تلاش‌های شعبه تبریز بانک توسعه صادرات ایران، نقش این بانک در پشتیبانی از صادرات و صنعت استان را ارزشمند توصیف کرد.

