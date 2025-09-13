پرداخت 26 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 1404 تا پایان مردادماه در مجموع 25 هزار و 585 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 12660 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع پنج ماهه نخست سال جاری 5515 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 18528 میلیارد ریال و 7145 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 7057 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

