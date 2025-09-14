لزوم حمایت ویژه دولت از بانک کشاورزی برای جبران خسارات خشکسالی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، غلامرضا دهقان ناصرآبادی با بیان این مطلب، اظهار داشت: امنیت غذایی کشور به طور مستقیم به حوزه کشاورزی وابسته است و بانک کشاورزی به عنوان بازوی تأمین مالی این بخش، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه اقدامات این بانک در زمینه تأمین مالی بخش کشاورزی و مواد غذایی تاکنون ستودنی بوده است، گفت: با این وجود به دلیل عمق خسارت‌های ناشی از خشکسالی، لازم است که دولت نیز با نگاهی ویژه به بانک کشاورزی، از آن حمایت جدی‌تری به عمل آورد تا این بانک بتواند رسالت خود را در تأمین امنیت غذایی کشور به بهترین شکل انجام دهد.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی، با ارائه تسهیلات کم‌بهره، همواره در کنار تولیدکنندگان بوده و تلاش کرده تا بخشی از مشکلات آنان را التیام بخشد، اما این حمایت‌ها برای جبران عمق خسارت‌ها کافی نبوده است.

وی با اشاره به شرایط تورمی کشور و نیاز به واردات برخی محصولات غذایی، حمایت از تولید داخل را حائز اهمیت بسیار بالا دانست و افزود: اگر دولت به طور جدی از بانک کشاورزی پشتیبانی کند، این بانک می‌تواند با تقویت کشاورزان، ظرفیت‌های بالقوه کشور در این حوزه را به فعل تبدیل کرده و زمینه را برای خودکفایی ملی فراهم آورد، همانطور که در گذشته نیز این توانمندی به اثبات رسیده است.

دهقان ناصرآبادی خدمات بانک کشاورزی را خدماتی عمومی توصیف کرد که سود آن به تمام ملت ایران می‌رسد و گفت: برای اینکه این بانک بتواند مأموریت خود در تأمین امنیت غذایی را با موفقیت به انجام رساند، لازم است تمام بخش‌ها و اصناف با هدایت منابع خود به سمت بانک کشاورزی، از آن حمایت همه‌جانبه کنند تا این بانک بتواند از عهده مسئولیت‌های سنگین خود برآید.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وابستگی اقتصاد استان فارس و شهرستان کازرون به کشاورزی گفت: متاسفانه خشکسالی‌های سال‌های اخیر خسارات زیادی را به کشاورزان، دامداران و باغداران این مناطق تحمیل کرده است.

وی با اشاره به تأمین بخش قابل توجهی از نان کشور توسط استان فارس طی ۳۰ سال گذشته، افزود: این استان برای سه دهه مقام اول تولید گندم کشور را در اختیار داشت و برای تحقق این امر، تمام سفره‌های آب زیرزمینی خود را صرف تولید گندم کرد.

دهقان ناصرآبادی ادامه داد: امروز که این سفره‌های آبی با افت شدید مواجه شده و کشاورزان دچار زیان‌های سنگین شده‌اند، انتظار می‌رود بانک کشاورزی با حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و کل زنجیره غذایی، حضور پررنگ‌تری در کنار آنان داشته باشد.

انتهای پیام/