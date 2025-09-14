پرداخت ۱۵۰ همت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به صنایع مختلف

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران تاکید کرد: ظرف دو سال گذشته ،مبلغ ١۵٠ همت تسهیلات ارزی و ریالی از سوی این بانک به صنایع مختلف تولیدی صادرات محور پرداخت شده است.

رضا ساعدی فر گفت:رویکرد پرداخت تسهیلات این بانک شفاف، عادلانه و بر مبنای تقویت صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور است.

وی با عنوان اینکه این بانک تخصصی در حوزه تامین مالی صادرات غیرنفتی و تسهیل تجارت خارجی کشور فعالیت می کند، ابرازداشت: بانک توسعه صادرات ایران در دو سال اخیر با بازنگری در سیاست های اعتباری خود، رویکرد تازه و متوازنی در حمایت از صنایع مختلف کشور اتخاذ کرده و از بنگاه های کوچک و متوسط تا شرکت های صادرات محور در صنایع مختلف از خدمات این بانک بهره مند شده اند.

ساعدی فر با انتقاد از مطلب منتشر شده در چند کانال فضای مجازی مبنی بر اینکه «بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران در اختیار ۵ شرکت است* »، گفت: تسهیلات مورد اشاره در خبر، مربوط به دهه ٨٠ و ٩٠ بوده که متناسب با سیاست های اعتباری آن مقطع و همچنین تکالیف دولتی و البته حسب ضوابط قانونی پرداخت شده است.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران افزود: در عین حال که سیاست اعتباری جدید بانک در دو سال اخیر موید حمایت متوازن از صنایع مختلف و به صورت عادلانه است و در ١۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال، این بانک به میزان ١٠٠ همت تسهیلات به صنایع مختلف پرداخت کرده که بیش از ٩٠ درصد آن در اختیار بخش تولید قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: از این میزان سهم صنعت ۵۶ درصد، کشاورزی و صنایع تبدیلی ٢٨ درصد و صنایع پتروشیمی ١۴ درصد بوده است

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به رشد سه برابری تسهیلات پرداختی این بانک، گفت: ظرف دو سال اخیر بالغ بر ٨٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی، معادل نیمی از کل تسهیلات پرداختی در ٣۴ سال فعالیت این بانک، به بخش های تولیدی صادرات محور پرداخت شده است.

به گفته ساعدی فر در چارچوب سیاست های اقتصاد دانش بنیان، ظرف دو سال اخیر حمایت از شرکت های دانش بنیان و بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط (SME) نیز مورد توجه جدی قرار گرفته به طوری که تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان در سال ١۴٠٣ با رشد ٣١ درصدی و بنگاه های کوچک و متوسط با افزایش ٨٢ درصدی همراه بوده است.

