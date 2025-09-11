سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
بانک توسعه صادرات ایران میتواند محور اصلی رشد صادرات غیرنفتی شود
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حمایت از صادرکنندگان، عملکرد بانک توسعه صادرات ایران را در حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موثر دانست و بر تقویت نقش این بانک در ایجاد فرصتهای اقتصادی بیشتر تأکید کرد.
وی افزود: سرمایهگذاری در دیپلماسی اقتصادی بانکی، ایجاد شعب و کارگزاریهای فعال در کشورهای هدف و استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه از دیگر اقدامات کلیدی بانک در این مسیر است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات ایران علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، میتواند با ارائه مشاوره در زمینه استانداردهای جهانی، قوانین تجارت بینالملل و مدیریت ریسک، خدمات حمایتی گستردهای به صادرکنندگان ارائه دهد. همچنین توجه ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط که بیشترین ظرفیت را در صادرات غیرنفتی دارند و ارائه تسهیلات آسان و سریع به آنها از محورهای مهم عملکرد این بانک است.
ممکان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سیاستها و قوانین حمایتی در تقویت عملکرد بانک اشاره کرد و گفت: تضمین بازپرداخت تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و تعرفهای، حمایت قانونی از ابزارهای مالی نوین و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران میتواند ریسکهای صادرکنندگان را کاهش داده و انگیزه آنها را برای بهرهگیری از خدمات بانکی افزایش دهد.
وی همچنین به نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل فعالیتهای بانک و بهبود عملکرد آن پرداخت و افزود: اصلاح قوانین بانکی و ارزی، افزایش سرمایه بانک از طریق بودجه سنواتی و ایجاد کمیسیون مشترک صادرات و بانکداری توسعهای از جمله اقداماتی است که مجلس میتواند برای پشتیبانی از بانک توسعه صادرات انجام دهد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان پیشبینی کرد: در ۵ سال آینده، بانک توسعه صادرات ایران میتواند بازوی اصلی تأمین مالی صادرات غیرنفتی باشد و با گسترش ابزارهای اعتباری و تضمینی، شبکه همکاریهای بینالمللی و حمایت از صادرات دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی، محدودیتهای تحریم را کاهش دهد و جایگاه ایران در بازارهای نوظهور آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را تقویت کند.
به گفته دکتر ممکان، اگر بانک توسعه صادرات ایران با حمایت قانونی، افزایش سرمایه و بهرهگیری از فناوریهای نوین مالی حرکت کند، میتواند به بانک توسعهای پیشرو در منطقه تبدیل شده و ستون اصلی تحقق استراتژی «اقتصاد بدون نفت» باشد.