بانک ملی ایران در مسیر ۹۷ ساله؛

از استقلال مالی تا حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان

از استقلال مالی تا حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان
نجارزاده: بانک ملی امانتی از گذشتگان است و باید امانت‌دار خوبی باشیم

مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم نود و هفتمین سالگرد تأسیس این بانک، با مرور تاریخچه و نقش‌آفرینی بانک ملی در اقتصاد کشور، بر حمایت از فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تداوم خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مراسم نود و هفتمین سالگرد تأسیس بانک ملی ایران با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این مراسم، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به جایگاه تاریخی این بانک در اقتصاد کشور گفت: بانک ملی ایران از بدو تأسیس در سال ۱۳۰۷ تاکنون، مسئولیت تحقق انتظارات ملت برای استقلال مالی را برعهده داشته و امروز به پشتوانه سرمایه انسانی متعهد، به یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین نهادهای مالی کشور و منطقه تبدیل شده است.

نقش تاریخی بانک ملی در اقتصاد ایران
 
نجارزاده یادآور شد: بانک ملی ایران از همان ابتدا نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفاء کرده و از دل این نهاد، مجموعه‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی شکل گرفته‌اند.
وی افزود: این بانک در بزنگاه‌های حساس تاریخ معاصر، از جمله دوران دفاع مقدس، همواره پشتیبان امنیت اقتصادی، تولیدکنندگان و تلاشگران بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.
 
حمایت از فعالان اقتصادی و مردم
 
مدیرعامل بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی همواره در شرایط دشوار اقتصادی با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری، در حمایت از مردم و فعالان اقتصادی پیشگام بوده است.»
او با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی در این بانک گفت: حمایت‌های ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته و این روند در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.
 
تحول دیجیتال و پاسخ به نیازهای جدید
 
نجارزاده همچنین به اهمیت نوآوری و فناوری‌های نوین در بانکداری اشاره کرد و توضیح داد: با تغییرات گسترده در صنعت بانکداری، بانک ملی ایران تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای فناوری، خدمات متنوعی برای مشتریان خرد و کلان ارائه دهد. وی تاکید کرد: هدف ما رفع نیازهای فعالان اقتصادی و صنعتگران و بهبود خدمات بانکی است تا همچنان نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفاء کنیم.
 

گفتنی است؛ این مراسم با حضور آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و تعدادی از فعالان اقتصادی و مشتریان بزرگ و قدیمی بانک ملی ایران برگزار شد.

