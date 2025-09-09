تحول در پرداخت وجوه اوراق بهادار با رونمایی از راهکار «شتابان» کارگزاری بانک صادرات ایران

​به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، راهکار «شتابان» (پرداخت وجه آنی به مشتریان) در نشستی با حضور محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره​، داود مهدیان معاون بانکداری جامع و جمعی از مدیران ارشد بانک صادرات ایران، مدیرعامل کارگزاری و جمعی از اصحاب رسانه رونمایی شد که بر اساس این خدمت، مشتریان کارگزاری که در بانک صادرات ایران حساب دارند، می‌توانند بلافاصله پس از ثبت درخواست، وجه حاصل از فروش اوراق بهادار خود را در حسابشان در بانک صادرات ایران دریافت کنند.

محمد وطن‌پور، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این مراسم گفت: اساس بانکداری در بانک صادرات ایران مبتنی بر بانکداری خرد است و به همه اقشار جامعه خدمت‌رسانی می‌کند. بناب​راین هر اقدامی که در معاملات بازار سرمایه باعث سهولت شود، موجب هماهنگی بیشتر مشتریان بانک و کارگزاری خواهد شد.

او افزود: کارگزاری بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر مدیران ارزشمندی داشته و در یک سال گذشته نیز با مدیریت جدید و استفاده از نیروهای نخبه، خدمات تازه‌ای ارائه کرده است. این خدمات می‌تواند مردم را برای انجام معاملات از طریق کارگزاری بانک صادرات ایران بیش از پیش ترغیب کند.

وی با ابراز امیدواری برای ارتقای رتبه این کارگزاری و قرارگرفتن در جمع ۱۰ کارگزار برتر بازار سرمایه گفت: بانک صادرات ایران از گسترش ظرفیت کارگزاری تا سطح حداقل ۵۰۰ هزار سهامدار حمایت خواهد کرد. توسعه گسترده شعب بانک در سراسر کشور و استفاده از ابزارهای غیرحضوری، پشتوانه‌ای قوی برای حمایت از مشتریان کارگزاری خواهد بود.

داود مهدیان، معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران، نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بانک در تهران و سایر استان‌ها گفت: برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح فعالیت‌های کارگزاری می‌تواند موجب گسترش همکاری با مشتریان بزرگ و اختصاصی بانک شود.

او افزود: برگزاری همایش‌های استانی و هدایت مشتریان به بورس کالا از جمله برنامه‌های جدید در این زمینه است.

مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران، هم تأکید کرد: بازار سرمایه در حوزه کارگزاری بسیار رقابتی است و برای ارائه خدمات متفاوت باید همواره به دنبال نوآوری بود. خدمت نوین «شتابان» همزمان با آغاز هفتاد و چهارمین سال فعالیت بانک صادرات ایران، یادآور این نکته است که بانک و شرکت‌های تابعه خدمت‌رسانی به مشتریان را اولویت اصلی خود قرار داده‌اند.

مدیر خدمات مالی و توسعه کسب‌وکار کارگزاری، نیز گفت: پیش از این ماهانه بیش از ۲۳۰۰ درخواست مشتریان برای دریافت وجه به‌صورت سنتی انجام می‌شد اما با راه‌اندازی «شتابان»، بیش از ۱۶۰ هزار مشتری از این خدمت بهره‌مند خواهند شد.

او افزود: سقف واریز آنی در این سامانه برای مشتریان دارای حساب در بانک صادرات ایران، روزانه ۳۰۰ میلیون تومان و برای مشتریان دارای حساب در سایر بانک‌ها روزانه ۲۰۰ میلیون تومان است.

این خدمت با افزایش سقف پرداختی روزانه تا ۶ برابر سایر کارگزاری‌ها، دغدغه‌های مالی سهامداران بازار سرمایه را برطرف می‌کند و امکان برداشت وجه نقد در کمترین زمان و در تمام ساعات شبانه‌روز حتی ایام تعطیل را فراهم می‌آورد.

راهکار «شتابان» برای همه مشتریان به‌طور پیش‌فرض فعال است و نیازی به تکمیل فرم یا مراحل پیچیده ندارد. مشتریان کافی است در سامانه «اکسیر» سه مرحله ساده «درخواست وجه»، «وارد کردن مبلغ» و «ذخیره درخواست» را انجام دهند تا وجه خود را دریافت کنند.





