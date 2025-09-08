استفاده از ظرفیتهای بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت از طرحهای تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد
بانک توسعه صادرات ایران با تمرکز بر حمایت از صادرات غیر نفتی کشور ظرفیتهای مالی و اعتباری خود را برای جهش صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد فعال کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سعید نیکنام رئیس اداره کل شعب و بازاریابی منطقه یک این بانک در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد طرح تولیدی شرکت پوشش بام دنا پارس بازدید کرد.
وی در این بازدید راهکارهای تأمین مالی طرح را بررسی و بر استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله اوراق گام برای تأمین سرمایه در گردش این واحد پس از بهرهبرداری تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقشآفرینی بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی کشور، اظهار داشت: طرح پوشش بام دنا پارس دارای دو خط تولید داخلی و صادراتی است و با بهرهبرداری از آن تا پایان آبانماه، برای بیش از ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
نیکنام همچنین با حضور در شعبه یاسوج بانک توسعه صادرات ایران و برگزاری جلسه با کارکنان این شعبه، بر اجرای دقیق بسته سیاستهای اعتباری بانک و تقویت بازاریابی برای جذب مشتریان جدید تأکید کرد.