با عاملیت بانک کشاورزی ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

با عاملیت بانک کشاورزی ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
با عاملیت بانک کشاورزی تا نیمه اول شهریورماه ۱۴۹ همت معادل ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی گندم به حساب آنان واریز شد.

به گزارش ایلنا  از  روابط عمومی بانک کشاورزی، روند واریز مطالبات گندمکاران در سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۱۵ شهریورماه سال جاری ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم در قالب یک میلیون و ۵۸۶ هزار محموله به ۱۱۴۱ مرکز خرید در سطح کشور تحویل داده شده و ۹۴ درصد ارزش گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

این گزارش می افزاید: روند خرید تضمینی گندم و واریز وجوه همچنان ادامه دارد.


 

