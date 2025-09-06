خبرگزاری کار ایران
بانک توسعه صادرات ایران بازوی اصلی دولت در رونق صادرات غیرنفتی

نماینده فومن و شفت و رئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک توسعه صادرات ایران بازوی اصلی دولت در پشتیبانی از کارآفرینان و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور است و با حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط می تواند نقش موثرتری در تقویت این صنایع ایفاء کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سید کریم معصومی در گفت و گو با سایت خبری این بانک خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران بازوی اصلی دولت در حمایت از صادرات غیرنفتی است و نقش بسیار مهمی در تأمین مالی و پشتیبانی از صنایع صادرات‌محور دارد.

وی همچنین گفت: به عنوان رئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس شورای اسلامی، از این بانک انتظار می رود که حمایت ویژه‌ای از تولیدکنندگان و کارآفرینان داشته باشد تا ظرفیت‌های صادراتی کشور به‌طور کامل شکوفا شود.

معصومی تصریح کرد: این بانک با ارائه تسهیلات متنوع و خدمات مشاوره‌ای، نقش مؤثری در رونق تجارت بین‌الملل و افزایش سهم صادرات در اقتصاد ملی ایفاء کرده؛ با این حال، ضروری است، تمرکز بیشتری بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان صورت گیرد تا توان صادراتی آن‌ها به حداکثر برسد.

رئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این نکته که بنگاه‌های کوچک و متوسط موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند، افزود: قطعا بدون حمایت‌های هدفمند و تسهیلات ترجیحی، توان صادراتی آن‌ها محدود خواهد ماند و فراکسیون کارآفرینی مجلس شورای اسلامی پیگیر تقویت نقش بانک توسعه صادرات ایران در پشتیبانی از کارآفرینان و تولیدکنندگان است.

 

