تاکید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ سید شمس‌الدین حسینی در دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از بخش تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج‌هزار میلیارد ریال تأسیس شد که امروز برای ایفای نقش مؤثرتر، نیازمند تقویت و افزایش سرمایه است.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، هدف اصلی «پیشرفت توأم با عدالت» با تأکید بر بهره‌وری تعریف شده و یکی از بهترین الگوها برای تحقق این هدف، الگوی تعاونی است.

حسینی با اشاره به دستاوردهای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توسعه تعاونی‌ها خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی بوده‌ایم که با الگوهای جهانی همخوانی دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به سفرهای نظارتی خود به استان‌های مختلف گفت: در استان یزد یک تعاونی فعال وجود دارد که مشابه تعاونی‌های فراگیر ملی عمل می‌کند و نقش‌آفرینی موفقی در تأمین مالی جمعی داشته است.

همچنین در خراسان رضوی نمونه‌ای مناسب در حوزه مسکن و در شیراز تجربه‌ای موفق در بخش بهداشت و درمان مشاهده شده است.

در یکی از پنل‌های تخصصی برگزار شده در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی، نعمت‌اله رضایی، رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون به ایراد سخن پرداخت.

نعمت‌اله رضایی، رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون در این نشست با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اسناد بالادستی کشور، برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: «حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، در حالی که سهم بازار سرمایه حدود ۹ درصد و تأمین مالی خارجی تنها یک درصد است.»

وی افزود: «برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه حدود ۱۰ هزار همت سرمایه‌گذاری نیاز است که سهم بخش تعاون از این میزان ۲۵۰۰ همت برآورد می‌شود.»

رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به عملکرد این بانک گفت: «بانک توسعه تعاون علیرغم داشتن ۶ دهم درصد سرمایه نظام بانکی، موفق شده ۱.۲ درصد از تسهیلات شبکه بانکی را پرداخت کند که معادل دو برابر سهم سرمایه آن است.»

رضایی نرخ پایین مطالبات غیرجاری بانک (۵.۱ درصد در برابر میانگین ۱۱.۸ درصد شبکه بانکی) را نشان‌دهنده سلامت پرتفوی اعتباری بانک دانست و تصریح کرد: «برای دستیابی بخش تعاون به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، ضرورت دارد سرمایه بانک توسعه تعاون افزایش یابد و علاوه بر آن، سایر بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی نیز در حمایت از طرح‌های تعاونی نقش‌آفرینی کنند. همچنین باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی در این مسیر بهره‌برداری شود.»

در ادامه این همایش، منتخبان بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران و اریل گوارکاو رئیس اتحادیه جهانی تعاون، علی بابایی کارنامی و سید شمس‌الدین حسینی روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علی آقا محمدی، مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و تعدادی از مدیران ارشد بانک توسعه تعاون معرفی شدند.