بیمه پارسیان در کنار زیاندیدگان حادثه بندر شهید رجایی؛ ۴۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد
بیمه پارسیان یکی از بزرگترین خسارتهای حادثه بندر شهید رجایی را پرداخت کرد. در مراسمی با حضور مدیرعامل بیمه پارسیان و مدیرعامل شرکت دلوارساحل جنوب، چک این خسارت به ارزش ۴۶ میلیارد تومان به بیمهگزار زیاندیده تحویل شد.
حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، خسارات سنگینی به بخشهای مختلف وارد کرد و شرکتهای متعددی متضرر شدند. بیمه پارسیان در این شرایط دشوار، همچون گذشته در کنار بیمهگزاران خود ایستاد و با پرداخت به موقع خسارات، گامی مهم در بازگرداندن آرامش و استمرار فعالیتهای اقتصادی برداشت.
این اقدام بار دیگر توانگری مالی، تعهد حرفهای و مسئولیتپذیری بیمه پارسیان را به نمایش گذاشت؛ موضوعی که علاوه بر جبران زیان، اعتماد و اطمینان بیمهگزاران را نسبت به این شرکت بیمهای تقویت کرده است.
بیمه پارسیان با تأکید بر رویکرد مشتریمداری و حمایت از فعالان اقتصادی، اعلام کرد همچنان در مسیر پشتیبانی از صنایع و ایجاد امنیت خاطر برای بیمهگزاران حرکت خواهد کرد.