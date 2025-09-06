به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان؛ این شرکت، یکی از بزرگترین خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی را پرداخت کرد. در مراسمی با حضور مدیرعامل بیمه پارسیان و مدیرعامل شرکت دلوارساحل جنوب، چک این خسارت به ارزش ۴۶ میلیارد تومان به بیمه‌گزار زیان‌دیده تحویل شد.

حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف وارد کرد و شرکت‌های متعددی متضرر شدند. بیمه پارسیان در این شرایط دشوار، همچون گذشته در کنار بیمه‌گزاران خود ایستاد و با پرداخت به موقع خسارات، گامی مهم در بازگرداندن آرامش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی برداشت.

این اقدام بار دیگر توانگری مالی، تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری بیمه پارسیان را به نمایش گذاشت؛ موضوعی که علاوه بر جبران زیان، اعتماد و اطمینان بیمه‌گزاران را نسبت به این شرکت بیمه‌ای تقویت کرده است.

بیمه پارسیان با تأکید بر رویکرد مشتری‌مداری و حمایت از فعالان اقتصادی، اعلام کرد همچنان در مسیر پشتیبانی از صنایع و ایجاد امنیت خاطر برای بیمه‌گزاران حرکت خواهد کرد.

