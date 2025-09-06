خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیمه پارسیان در کنار زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی؛ ۴۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد

بیمه پارسیان در کنار زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی؛ ۴۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد
کد خبر : 1682439
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه پارسیان یکی از بزرگترین خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی را پرداخت کرد. در مراسمی با حضور مدیرعامل بیمه پارسیان و مدیرعامل شرکت دلوارساحل جنوب، چک این خسارت به ارزش ۴۶ میلیارد تومان به بیمه‌گزار زیان‌دیده تحویل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان؛ این شرکت، یکی از بزرگترین خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی را پرداخت کرد. در مراسمی با حضور مدیرعامل بیمه پارسیان و مدیرعامل شرکت دلوارساحل جنوب، چک این خسارت به ارزش ۴۶ میلیارد تومان به بیمه‌گزار زیان‌دیده تحویل شد.

حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف وارد کرد و شرکت‌های متعددی متضرر شدند. بیمه پارسیان در این شرایط دشوار، همچون گذشته در کنار بیمه‌گزاران خود ایستاد و با پرداخت به موقع خسارات، گامی مهم در بازگرداندن آرامش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی برداشت.

این اقدام بار دیگر توانگری مالی، تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری بیمه پارسیان را به نمایش گذاشت؛ موضوعی که علاوه بر جبران زیان، اعتماد و اطمینان بیمه‌گزاران را نسبت به این شرکت بیمه‌ای تقویت کرده است.

بیمه پارسیان با تأکید بر رویکرد مشتری‌مداری و حمایت از فعالان اقتصادی، اعلام کرد همچنان در مسیر پشتیبانی از صنایع و ایجاد امنیت خاطر برای بیمه‌گزاران حرکت خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی