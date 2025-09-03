نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی رزاق با حمایت بانک توسعه صادرات ایران راه اندازی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این طرح با سرمایه‌ای معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شد و مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در این پروژه مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.



رضا ساعدی فر معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در حاشیه راه اندازی این پروژه اعلام کرد: از زمستان 1402 درخواست این مجموعه جهت راه اندازی نیروگاه خورشدی به این بانک ارائه شد و پس از بررسی های صورت گرفته با سرمایه گذاری 1000میلیارد ریالی بانک توسعه صادرات ایران جهت اجرای این طرح موافقت به عمل آمد.



وی افزود: حمایت بانک توسعه صادرات ایران در این پروژه در راستای رشد و توسعه اقتصادی و کمک به رفع ناترازی برق در کشور بوده است.

ساعدی فر بیان داشت: بانک توسعه صادرات ایران با تکیه بر توان مالی، تخصص و تجربه بالا، همراه مطمئن تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و همواره در مسیر حمایت از پروژه های مولد اقتصادی تلاش می‌ کند.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران تاکید کرد: این پروژه نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی بانک توسعه صادرات ایران در جهت تحقق اهداف ملی در حوزه انرژی‌های نو است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای بانک توسعه صادرات ایران حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ رویکردی که علاوه بر تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، موجب کاهش آلاینده‌ها، افزایش بهره‌وری و حرکت به سوی توسعه پایدار می‌شود.



همچنین در مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی رزاق، آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان با قدردانی از حمایت های بانک توسعه صادرات ایران بر لزوم تداوم این گونه حمایت ها از بخش خصوصی جهت توسعه صنایع مختلف در سراسر کشور تاکید کرد.

در ادامه این مراسم، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های پاک، افزود: در سال گذشته تاکنون حدود دو هزار و ۶۰۰ مگاوات پروانه بهره‌برداری برای نیروگاه‌های خورشیدی در کشور صادر شده که سهم قم در این میان قابل توجه است. تنها در هفته دولت امسال ۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی بیش از ۵۲۵ مگاوات دیگر نیز آغاز شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و صنعتگران پیش‌قدم در اجرای این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی، بخش کشاورزی، مساجد و حوزه‌های آموزشی می‌توانند با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کمک کنند و قم را به استانی پیشرو در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل سازند.



همچنین در این مراسم ، محمد مقصود مدیرعامل شرکت سیلک مبین سانا به عنوان مجری پروژه نیروگاه رزاق قم ضمن قدردانی از مشارکت موثر بانک توسعه صادرات ایران گفت: اگر حمایت های این بانک نبود، راه اندازی چنین نیروگاهی به راحتی میسر نمی شد و امید است که بانک توسعه صادرات ایران همچنان به پشتیبانی از صنایع مختلف ادامه دهد. راه اندازی این نیروگاه اشتغال‌زایی برای بیش از ۵۰ نفر و تامین برق ۱۲۰۰ خانوار را به دنبال دارد.

وی خاطر نشان کرد: از ویژگی مثبت راه اندازی این نیروگاه می توان به استفاده از پنل‌های خورشیدی دوطرفه (Bifacial) برای نخستین‌بار در ایران اشاره کرد که باعث کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بهبود کیفیت محیط‌زیست و کاهش آلاینده‌ها، بهره‌وری بالاتر به‌دلیل استفاده از پنل‌های دوطرفه ، کمک به اشتغال در منطقه و... می شود.

