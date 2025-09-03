رشد ٨۴ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی صادرات محور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر خانی درباره اقدامات بانک توسعه صادرات ایران در سال مالی 1403 گفت: بانک توسعه صادرات ایران در سال 1403 موفق به افزایش 100 درصدی درآمدها شده و تسهیلات پرداخت شده به بخش های مختلف اقتصادی در این سال مالی رشد 84 درصدی داشته که از این میزان پرداخت تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی به بخش صنعت و معدن بیش از 66 درصد رشد و پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز31 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین از رشد55 درصدی تسهیلات پرداختی به صنایع کوچک و متوسط خبر داد و افزود: در سال 1403 این بانک ، افزایش 16 درصدی تامین مالی شرکت های دانش‌بنیان نسبت به سال 1402 را به ثبت رسانده و حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط و دانش بنیان ها از سیاست‌های مهم این بانک در سال‌ 1403 بوده است.

وی همچنین از افزایش سرمایه بانک از 6 همت در سال 1402 به مبلغ 19.5 همت خبر داد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: شاخص کفایت سرمایه این بانک به عنوان مهم ترین شاخص سلامت و ثبات بانکی علی رغم رشد فزاینده ارایه و توسعه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان هدف، همواره رقمی بالاتر از استانداردهای بین المللی (بازل 3) بوده است که در حال حاضر این رقم معادل حدود 15.17 درصد است که رتبه اول نظام بانکی کشور را داراست.

دکتر خانی ادامه داد: راهبرد بلند مدت بانک توسعه صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و خدمات غیرحضوری است و در سال ۱۴۰۳ پلتفرم بانکداری باز تکمیل شده است؛ همچنین پلتفرم پیشخوان مجازی، ویترین و همراه بانک پس از تجهیز زیرساخت‌های لازم به طور کامل اجرایی خواهند شد.

وی همچنین تاکید کرد: نرخ تامین مالی در بانک توسعه صادرات ایران نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی پایین‌تر است و این بانک ارزان ترین نرخ خدمات ارزی در کشور را ارائه می دهد.

دکتر خانی در خصوص تنوع خدمات ارزی و ریالی بانک بیان داشت: ارایه محصولات یکپارچه و جامع مانند محصولات ارزی و ریالی در قالب طرح الماسان ادامه خواهد یافت و با توجه به اینکه بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی در ایران در حوزه صادرات و واردات(اگزیم بانک) فعالیت دارد، بنابراین همه شعب بانک ریالی و ارزی بوده و انواع متنوعی از خدمات ارزی نظیر افتتاح انواع حساب های ارزی، ابزارهای پرداخت صادراتی و وارداتی(حوالجات، بروات، اعتبارات اسنادی)، تسهیلات ارزی قبل و بعد از حمل کالا، ضمانت نامه های ارزی و ... را در راستای کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و مدیریت وجوه صادرکنندگان با استفاده از ظرفیت شبکه کارگزاری در سطح بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی ارائه می کنند.



انتهای پیام/