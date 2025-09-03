در ادامه سفرهای استانی مدیران ارشد صورت گرفت؛
دیدار سازنده مدیرعامل بانک سپه با رؤسای شعب منطقه خوزستان
آیتالله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، در ادامه سفرهای استانی به همراه تعدادی از مدیران این بانک راهی استان خوزستان شد و در نخستین اقدام دیداری صمیمی و تخصصی با رؤسای شعب بانکی این منطقه داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، این سفر بهمنظور ارتقای تعاملات مدیریتی، شناسایی چالشها و پتانسیلهای منطقهای و تقویت زیرساختهای خدمات بانکی در جنوب غرب کشور برنامهریزی شد.
در این دیدار، مدیرعامل بانک سپه ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر، تعهد انقلابی و حضور پرشور کارکنان بانک، نقش برجسته خوزستان در پایداری نظام بانکی و توسعه اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد.
ابراهیمی نقش رؤسای شعب و کارکنان خط مقدم را در تحقق این اهداف، حیاتی و تعیینکننده خواند و با تأکید بر تحکیم ثبات عملیاتی و خدماتی، خواستار ادامه روند فعالیتهای مبتنی بر شور و نوآوری در میان همکاران شد.
بر اساس این گزارش، پس از سخنان دکتر ابراهیمی، جلسه پرسش و پاسخ مشترکی میان رؤسای شعب و مسئولان ارشد بانک سپه انجام شد. این جلسه تعاملی، فرصتی بود برای شنیدن مستقیم نظرات و دیدگاههای رؤسای شعب که با پاسخهای مدیران ارشد همراه بود.
دیدار با مسئولان ارشد استانی، ملاقات با مشتریان کلان و بازدید از شعب اهواز از دیگر محورهای این سفر است که در راستای ارزیابی واقعی از عملکرد و شناسایی نقاط قوت و بهبود برنامهریزی شده است.
آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک را در سفر کاری به استان خوزستان، مصطفی پرتوافکنان عضو هیأتمدیره، سعیدی مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل، اسماعیلزاده رئیس مرکز حراست، محمد بایرامی عضو هیأت عامل و معاون بانکداری ویژه، علیرضا نجفپور کردی عضو هیأت عامل و معاون بازرسی و حقوقی، اسرافیل نظری عضو هیأت عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف، دکتر مهرشاد شجاعی مدیر امور غرب کشور و سید مهدی حسینی مدیر امور شرکتی و تجاری همراهی میکنند.