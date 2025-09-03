دیدار سازنده مدیرعامل بانک سپه با رؤسای شعب منطقه خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این سفر به‌منظور ارتقای تعاملات مدیریتی، شناسایی چالش‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های خدمات بانکی در جنوب غرب کشور برنامه‌ریزی شد.

در این دیدار، مدیرعامل بانک سپه ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر، تعهد انقلابی و حضور پرشور کارکنان بانک، نقش برجسته خوزستان در پایداری نظام بانکی و توسعه اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد.

ابراهیمی نقش رؤسای شعب و کارکنان خط مقدم را در تحقق این اهداف، حیاتی و تعیین‌کننده خواند و با تأکید بر تحکیم ثبات عملیاتی و خدماتی، خواستار ادامه روند فعالیت‌های مبتنی بر شور و نوآوری در میان همکاران شد.

بر اساس این گزارش، پس از سخنان دکتر ابراهیمی، جلسه پرسش و پاسخ مشترکی میان رؤسای شعب و مسئولان ارشد بانک سپه انجام شد. این جلسه تعاملی، فرصتی بود برای شنیدن مستقیم نظرات و دیدگاه‌های رؤسای شعب که با پاسخ‌های مدیران ارشد همراه بود.

دیدار با مسئولان ارشد استانی، ملاقات با مشتریان کلان و بازدید از شعب اهواز از دیگر محورهای این سفر است که در راستای ارزیابی واقعی از عملکرد و شناسایی نقاط قوت و بهبود برنامه‌ریزی شده است.

آیت‌اله ابراهیمی مدیرعامل بانک را در سفر کاری به استان خوزستان، مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت‌مدیره، سعیدی مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل، اسماعیل‌زاده رئیس مرکز حراست، محمد بایرامی عضو هیأت عامل و معاون بانکداری ویژه، علیرضا نجف‌پور کردی عضو هیأت عامل و معاون بازرسی و حقوقی، اسرافیل نظری عضو هیأت عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف، دکتر مهرشاد شجاعی مدیر امور غرب کشور و سید مهدی حسینی مدیر امور شرکتی و تجاری همراهی می‌کنند.

