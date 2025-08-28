به ایلنا به نقل از گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، در این نمایشگاه که از ۶ لغایت ۹ شهریور‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، شرکت بیمه پارسیان به ارایه آخرین دستاوردها، خدمات تخصصی در زمینه انواع بیمه‌های مرتبط و متناسب با نیاز فعالان صنعت حمل و نقل و لجستیک خواهد پرداخت.

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود با حضور در غرفه مشترک بانک و بیمه پارسیان در سالن ۱۰ و ۱۱، ضمن دریافت مشاوره‌های تخصصی کارشناسان خبره در حوزه خدمات بیمه‌ای و راهکارهای حفظ امنیت و سرمایه‌های صنایع و تولید، از تخفیفات ویژه نمایشگاه در زمینه حمل و نقل بهره‌مند شوند.

