خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارایه توانمندی‌ها و محصولات تخصصی بیمه پارسیان در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک

ارایه توانمندی‌ها و محصولات تخصصی بیمه پارسیان در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک
کد خبر : 1681149
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه پارسیان به همراه بانک پارسیان در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل لجستیک و صنایع وابسته حضور فعال خواهد داشت.

به ایلنا به نقل از گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، در این نمایشگاه که از ۶ لغایت ۹ شهریور‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، شرکت بیمه پارسیان به ارایه آخرین دستاوردها، خدمات تخصصی در زمینه انواع بیمه‌های مرتبط و متناسب با نیاز فعالان صنعت حمل و نقل و لجستیک خواهد پرداخت.

 از علاقه‌مندان دعوت می‌شود با حضور در غرفه مشترک بانک و بیمه پارسیان در سالن ۱۰ و ۱۱، ضمن دریافت مشاوره‌های تخصصی کارشناسان خبره در حوزه خدمات بیمه‌ای و راهکارهای حفظ امنیت و سرمایه‌های صنایع و تولید، از تخفیفات ویژه نمایشگاه در زمینه حمل و نقل بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر