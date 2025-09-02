پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بانکداری اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات؛ متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بانکداری اسلامی، نشانه حرکت مستمر نظام بانکی کشور در مسیر تحول و بالندگی است؛ حرکتی که با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا آغاز شد و امروز در افق‌های تازه‌ای از عدالت مالی، شفافیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ادامه می‌یابد.



بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی تخصصی نظام بانکی در پشتیبانی از صادرات غیر نفتی در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست های دولت وفاق ملی و راهبردهای مقام عالی وزارت اقتصاد و با اتکا به سرمایه انسانی متعهد، بهره­ گیری از فناوری های به روز و مدیریت اثربخش منابع، گام های ارزشمندی در حمایت از تولیدات ملی صادرات محور برداشته است. این بانک با ارائه خدمات نوین مالی و اعتباری و حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان، صنایع کوچک و متوسط و طرح های پیشران اقتصادی توانسته است بستر حضور محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی را فراهم آورد.



تجربه تاریخی ملت ایران به ویژه در روزهای پر افتخار جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که ایستادگی و همبستگی یک ملت، پشتوانه واقعی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. امروز نیز نظام بانکی کشور، با روحیه ای جهادی و اتکا به اصول بانکداری اسلامی و همراهی فعالان اقتصادی در همین مسیر نقش آفرینی می کند.



بدون تردید موفقیت بانک توسعه صادرات ایران مرهون تلاش شبانه روزی همکاران پرتلاش و همراهی مشتریان ارزشمندی است که سرمایه اعتماد خود را در اختیار این بانک نهاده اند.



اینجانب هفته بانکداری اسلامی را به همه همکاران ارجمند در شبکه بانکی کشور، به­ ویژه خانواده بانک توسعه صادرات ایران تبریک عرض نموده و امیدوارم با استمرار این همدلی و هم افزایی، شاهد شکوفایی اقتصاد ایران،گسترش صادرات غیرنفتی و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

انتهای پیام/