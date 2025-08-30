خبرگزاری کار ایران
آغاز انقلاب سبز در کشاورزی ایران؛ بانک کشاورزی چاه‌ها را خورشیدی می‌کند
با حمایت مالی و راهبردی بانک کشاورزی و همسو با سیاست های دولت چهاردهم، نخستین گام بزرگ در گذار به انرژی‌های پاک در بخش کشاورزی برداشته شد؛ دو نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی به بهره‌برداری رسید تا چاه‌های کشاورزی و سامانه‌های آبیاری به نیروی خورشید مجهز شوند.

به گزارش  ایلنا  به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، همزمان با هفته دولت و در جریان سفر علیرضا طاهری بروجنی، قائم‌مقام مدیرعامل بانک کشاورزی به استان مرکزی، دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۵۰ کیلووات برق افتتاح شد. این نیروگاه‌ها با سرمایه‌گذاری و مشارکت ۲۰ میلیارد ریالی بانک کشاورزی احداث شده و قرار است برق موردنیاز چاه‌های کشاورزی و سامانه‌های آبیاری منطقه را از انرژی خورشید تأمین کنند.
پروژه ملی توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد و بانک کشاورزی، در راستای تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌عنوان بازوی مالی این طرح راهبردی ایفای نقش می‌کند.
شایان ذکر است که با حمایت بانک کشاورزی، احداث چندین نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف کشور در حال اجراست و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی اراک، سرآغاز تحولی سبز و پایدار در مدیریت منابع انرژی و آب کشاورزی به شمار می‌رود.
این گزارش می افزاید: در این برنامه ، هوشنگ طاهری میرقائد مدیر شعب بانک کشاورزی در استان مرکزی که قایم مقام بانک را همراهی می کرد، گفت: طرح استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه های کشاورزی به سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

 

