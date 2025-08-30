حمایت 350 همتی بانک کشاورزی در دولت چهاردهم، ستون امنیت غذایی کشور را استوارتر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، قائم‌مقام مدیرعامل بانک کشاورزی در حاشیه بازدید از پروژه کشتارگاه صنعتی اراک که با حمایت بانک کشاورزی راه اندازی شده، با ارائه گزارشی از عملکرد بانک در حوزه حمایت از بخش کشاورزی، اظهار داشت: بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ با تخصیص حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی، نقش پررنگی در پایداری سفره غذایی هموطنان ایفا کرده است. از این میزان، بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات به بیش از ۹۴۶ هزار نفر از متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی پرداخت شده است.

وی افزود: در همین دوره، بانک کشاورزی با هدف حمایت از گندمکاران و تسویه مطالبات آنان، ۸۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب اوراق مالی اسلامی تأمین اعتبار و واریز کرده است.

طاهری تصریح کرد: امسال از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون، بیش از ۷.۶ میلیون تن گندم در قالب یک میلیون و ۵۶۳ هزار و ۹۶۹ محموله خریداری شده که معادل ۸۷ درصد ارزش آن، یعنی ۱۳۵۵ هزار میلیارد ریال، تا سوم شهریورماه سال جاری به حساب کشاورزان واریز شده است. از این میزان، ۳۰ همت از محل منابع بانک کشاورزی تأمین شده است.

قائم مقام مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با اشاره به اقدامات بانک در حمایت از زنجیره ارزش گندم گفت: تا پایان تیرماه سال جاری، نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه تولید، فرآوری، نگهداری و صنایع تبدیلی مرتبط با آرد و نان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بانک کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی بخش کشاورزی را از طریق ابزارهای نوین مالی انجام داده و با تمرکز بر توسعه ابزارهای مالی تعهدی، خرید محصولات استراتژیک و کشاورزی قراردادی، گام‌های مهمی در جهت حمایت از امنیت غذایی، کاهش فشار تورمی و ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

به گفته قائم‌مقام مدیرعامل بانک کشاورزی، در همین مدت ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث و توسعه واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان پرداخت شده که نقشی مهم در تأمین گوشت سفید و قرمز در سبد غذایی خانوارها ایفا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک کشاورزی در جنگ تحمیلی 12 روزه با تصویب ۲۰ میلیون یورو برای واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی در بطن شرایط بحرانی جنگ و پرداخت بالغ بر ۵۳ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۲۱ هزار و ۲۲۴ فقره به فعالان بخش کشاورزی، بار دیگر نشان داد که در هر شرایطی پشتیبان بخش کشاورزی و خدمتگزار فعالان این بخش است.

طاهری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه، شرایط بازگشت ۹۰ طرح تولیدی راکد و نیمه‌تمام به چرخه تولید فراهم شد. این احیا با تأمین مالی بیش از ۶۵۳۱ میلیارد ریال و مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی نظیر بخشودگی جرائم، تمدید تسهیلات، تخصیص منابع تکمیلی و رفع موانع قانونی صورت گرفت.

وی افزود: بانک کشاورزی همچنین در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با پرداخت ۹۰ هزار میلیارد ریال در قالب ۵۰۰۰ فقره تسهیلات به صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات و بازرگانی بخش کشاورزی، نقشی اثرگذار در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و پیشبرد سند ملی امنیت غذایی ایفا کرده است.

