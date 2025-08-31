مهر تأیید اعضای مجمع بانک توسعه تعاون بر صورتهای مالی سال 1403
کد خبر : 1680152
مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون منتهی به 30 اسفند 1403 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی عضو مجمع در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد. در ابتدای این جلسه، گزارش حسابرس قانونی بانک قرائت شد و اعضای مجمع دیدگاهها و نقطهنظرات خود را مطرح نمودند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ وزیر تعاون در این نشست با تقدیر از تلاشها و فعالیتهای مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و کارکنان بانک توسعه تعاون اظهار کرد: از ابتدای تأسیس تاکنون، بانک توسعه تعاون خدمات ارزشمندی به مردم ایران ارائه داده که شایسته تقدیر است.
احمد میدری افزود: انتظار میرود بانک توسعه تعاون به همراه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازوکاری برای ایجاد انگیزه میان مردم و اشخاص حقوقی در راستای توسعه فرهنگ تعاون و همکاری طراحی و اجرا کنند.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون میتواند با طراحی و عرضه محصولات و خدمات جدید، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را افزایش دهد.
وزیر تعاون همچنین بیان داشت: با همکاری بانک توسعه تعاون، طرحی در یکی از محلات تهران برای تقویت محلهمحوری در حال اجراست که قابلیت توسعه به سایر محلات را دارد.
دکتر میدری تأکید کرد: بانک توسعه تعاون قادر است به عنوان حلقه واسط میان بنگاههای کوچک و بزرگ عمل کرده و از این مسیر، اقتصاد تعاونی کشور را تقویت نماید.
وی افزود: در روزهای آینده با مشارکت بانکهای توسعه تعاون و تجارت، از طرحی در حمایت از مشاغل خرد رونمایی خواهد شد.
وزیر تعاون در ادامه با اشاره به سخنان رئیسکل بانک مرکزی درباره بانکهای توسعهای تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است قواعد حاکم بر بانکهای تجاری نباید در بانکهای توسعهای اعمال شود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مجمع بتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه بخش تعاون باشد.
گزارش مدیرعامل بانک توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بخشی از این جلسه با تشریح فعالیتهای بانک گفت: سرمایه ثبتی بانک در حال حاضر ۶۲ هزار میلیارد ریال است اما برای انجام مأموریتهای توسعهای بزرگ، دولت باید نگاه ویژهای به افزایش سرمایه بانک داشته باشد.
امیرهوشنگ عصارزاده افزود: در قانون بودجه سال جاری ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانکها پیشبینی شده که انتظار میرود حداقل ۱۰ درصد آن به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه منابع بانک در پایان سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است، افزود: نسبت خالص مصارف به منابع در بانک توسعه تعاون ۱۰۲ درصد و در شبکه بانکی ۸۶ درصد است و این موضوع رویکرد توسعهای بانک توسعه تعاون را نشان می دهد.
عصارزاده در ادامه با ارائه شاخصی تحت عنوان «تعداد تراکنشهای بانک به تفکیک صادرکننده سند» تأکید کرد: ۹۷ درصد اسناد در بانک توسعه تعاون از طریق ابزارهای نوین همچون همراهبانک، اینترنت بانک و ابزارهای خودکار صادر شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان سخنان خود اهداف کمی بانک در سال جاری را تشریح و ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد چشمگیر کیفیت و کمیت خدمات بانک به ویژه به بخش تعاون کشور باشیم.