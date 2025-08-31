صورت های مالی سال ١۴٠٣ بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با حضور دکتر مدنی زاده وزیر و دکتر مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای مجمع عمومی بانک و مدیران ارشد بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.



دکتر مدنی‌زاده در این جلسه با تقدیر از عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، حرکت رو به جلوی این بانک را قابل توجه ارزیابی کرد.



همچنین دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در جلسه مذکور گزارشی از عملکرد بانک در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد.

