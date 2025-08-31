خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صورت های مالی سال ١۴٠٣ بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

صورت های مالی سال ١۴٠٣ بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد
کد خبر : 1680149
لینک کوتاه کپی شد.

با برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه صادرات ایران ، صورت های مالی منتهی به پایان سال ١۴٠٣ این بانک تصویب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با حضور دکتر مدنی زاده وزیر و دکتر مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای مجمع عمومی بانک و مدیران ارشد بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.

دکتر مدنی‌زاده در این جلسه با تقدیر از عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، حرکت رو به جلوی این بانک را قابل توجه ارزیابی کرد.

همچنین دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در جلسه مذکور گزارشی از عملکرد بانک در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر