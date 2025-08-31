همافزایی وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون در خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به عنوان نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان ایلام بر ضرورت همافزایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون برای خدمترسانی مؤثر به مناطق کمبرخوردار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده در چهارمین روز از هفته دولت، در نشست با مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایلام، تجمیع منابع این دستگاهها در بانکهای وابسته به وزارتخانه را راهکاری مهم دانست و گفت: دستگاههای تابعه این وزارتخانه شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان آموزش فنیوحرفهای، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و همچنین دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران، مجموعهای گسترده و توانمند برای ارائه خدمات هدفمند و اثرگذار هستند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نقش توسعهای این بانک را یادآور شد و افزود: توسعه متوازن منطقهای با استفاده از ظرفیتهای بانک توسعه تعاون، از اولویتهای مدیریت شعب استان ایلام خواهد بود.
حمایت از اشتغال بانوان
عصارزاده در ادامه سفر خود به ایلام، «شرکت تعاونی تولید لباس بانوان ۴۶۹۰ ایلام» را افتتاح کرد. این واحد تعاونی با تسهیلات ۱۵ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون راهاندازی شده و زمینه اشتغال مستقیم برای تعدادی از بانوان استان را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: در راستای مأموریت توسعهای بانک، بخشی از منابع به حمایت از اشتغال بانوان اختصاص مییابد و توسعه تعاونیها میتواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید داخلی نقشآفرین باشد.
تعهد به توسعه منطقهای
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در دیدار با معاون اقتصادی استانداری ایلام گفت: این بانک در قالب برنامههای متنوع از جمله تبصره ۱۸، ماده ۵۶ قانون بودجه و همچنین سفرهای استانی رئیسجمهور، منابع قابل توجهی را برای توسعه اقتصادی استانها بهویژه مناطق کمبرخوردار اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: طرحهای توسعهای و اشتغالزا در اولویت اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون قرار دارند.
عصارزاده در مراسم تحویل واحدهای مسکونی به مددجویان بهزیستی استان حضور یافت و از نزدیک روند خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار را پیگیری کرد.
صنایع دستی؛ محور اشتغال و توسعه
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه سفر خود با حضور در بازارچه صنایع دستی ایلام، ضمن گفتوگو با فعالان این حوزه، توسعه همکاری آنان با بانک را ضروری دانست و گفت: فعالان صنایع دستی میتوانند بانک توسعه تعاون را بهعنوان شریک توسعهای خود انتخاب کنند.
وی افزود: صنایع دستی بهویژه با محوریت بانوان، میتواند موجب تقویت اشتغال و توسعه منطقهای در استان ایلام شود.
تجدید میثاق با شهدا
عصارزاده در حاشیه این سفر به همراه مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون در مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا شرکت کرد و با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق نمود.
وی همچنین با خانواده شهید خلیل جوانمردیان دیدار و ضمن تجلیل از صبر و فداکاری آنان، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.