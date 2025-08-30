۳۴ سال در مسیر صادرات؛ روایت تحول و دگردیسی در بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بانک در طول 34 سال فعالیت از یک نهاد مالی با کارکرد محدود، به یک بازیگر مؤثر در توسعه تجارت خارجی بدل شده است؛ نهادی که امروز نه‌تنها تأمین مالی صادرات را انجام می دهد، بلکه با رویکردهای نوین در حوزه تحول دیجیتال، مدیریت ریسک، دیپلماسی اقتصادی و بانکداری نوین، آینده‌نگری را به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های خود تبدیل کرده است. به منظور آگاهی از اقدامات، دستاوردها، سیاست ها، برنامه ها و نقش این بانک در تحقق چشم انداز اقتصاد غیرنفتی گفتگویی را با دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران انجام داده ایم که در ادامه آن را می­خوانیم:



دکتر خانی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والا مقام رجایی، باهنر و یاران صدیقشان و ضمن پاسداشت تلاش های صادقانه دولتمردان خدوم انقلاب اسلامی می گوید: بانک توسعه صادرات ایران در طول 34 سال فعالیت خود، سه دوره اصلی بلوغ داشته است؛ دوره اول بلوغ در خدمات پایه بانکی ، دوره دوم توسعه فعالیت های ارزی و بهبود خدمات پایه، دوره سوم دگردیسی و گذار تحولی در مدل کسب و کار و ارایه محصولات متنوع بانکی با تمرکز بر مشتریان هدف بخش تجارت بین الملل است.



مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران می افزاید: در دوره سوم که مبنای اصلی آن از حدود دو سال پیش شروع شده ، اهداف استراتژیک بانک تمرکز بر توسعه محصولات دوگانه متوازن ارزی ریالی حول توسعه پلتفرم های بانکداری دیجیتال است. گام های اساسی برای بهبود تجربه سفر مشتریان در بانک توسعه صادرات ایران در دو سال اخیر برای این امر مهم برداشته شده است.



وی با تاکید براینکه ازجمله مهمترین اقداماتی که در دوره سوم گذار تحول در این بانک صورت پذیرفته ،تغییر نگاه سیاستگذاران پولی و بانکی به تنها اگزیم بانک ایران به عنوان یکی از پیشران های اصلی رشد اقتصادی پایدار است، تصریح می کند: در این گذار تحولی هدف استراتژیک بانک، آغاز مسیری نوین در توسعه محصولات بانکی مبتنی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در دوسال اخیر بوده است.



دکتر خانی ادامه داد: در حال حاضر تغییرات ارزی وتحریم ها باعث شده است تا بانک مصارف را در دو قالب ارزی و ریالی اختصاص دهد تا تسهیلات ریالی نیز کارگشای صادرکنندگان باشد، به طوری که سیاست های اعتباری، بازنگری شده وNPL ریالی بانک در انتهای سال 1402 به 2.2 کاهش یافته است.



رتبه اول کفایت سرمایه نظام بانکی و افزایش 6 برابری سرمایه

وی در ادامه خاطر نشان می سازد: شاخص کفایت سرمایه این بانک به عنوان مهم ترین شاخص سلامت و ثبات بانکی علی رغم رشد فزاینده ارایه و توسعه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان هدف، همواره رقمی بالاتر از استانداردهای بین المللی (بازل 3) بوده است که در حال حاضر این رقم معادل حدود 03/15 درصد است.



وی با تاکید براینکه سرمایه اولیه بانک در سال 1403 نسبت به 1401 بیش از 3 برابر شده است و پیش بینی می شود با اتخاذ سیاست های مالی مناسب، این سرمایه تا پایان سال 1404 نسبت به سال 1401 بیش از 6 برابر افزایش یابد، می گوید: افزایش سرمایه بانک از محل دارایی های باکیفیت و افزایش سودآوری بوده است که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از 15 درصد شده است. علاوه بر آن این بانک، در نظر دارد با افزایش توان عملیاتی، اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سودآوری از محل درآمدهای کارمزدی بتواند تقویت سرمایه بانک را ارتقا ببخشد.



افزایش 90 درصدی سهم بانک از منابع و پرداخت سریع تسهیلات

خانی با بیان اینکه دوره گذار تحولی سوم باتوجه به افزایش سهم منابع و مصارف بانک از شبکه بانکی، نقطه عطفی استراتژیک در فعالیت های اخیراست، تاکید می کند: سهم بانک از منابع شبکه بانکی در دوسال اخیر بیش از 90 درصد افزایش یافته است و علاوه بر آن تمرکز بر ارایه خدمات کارمزدمحور در مقایسه با دوره مشابه با ارایه خدمات بانکی مشتری محور موجب شد که درآمدهای کارمزدی بانک بیش از سه برابر افزایش یابد.



وی تصریح می کند: در دوره گذار تحولی سوم در اگزیم بانک ایران هدف استراتژیک براساس وضعیت موجود اقتصاد کلان و شرایط بین المللی با تمرکز بر توازن منابع و مصارف ارزی و ریالی، ایجاد محصولات ارزی _ ریالی و ارایه آن به مشتری در قالب سبد محصولات متنوع است.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات می گوید: در دوره اخیر حجم تسهیلات اعطایی به مشتریان بیش از چهاربرابر نسبت به سال 1401 افزایش یافته است؛ همچنین این بانک تامین مالی مهمترین پروژه های کلان ملی نظیر پتروشیمی بوشهر، شرکت نفت و گاز صبا اروند و پتروشیمی گچساران را انجام داده است.



خانی در پاسخ به این سوال که روند اعطای تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به مشتریان چقدر طول می کشد، خاطر نشان می سازد: در صورت ارایه همه مدارک مورد نیاز ، بررسی و صدور مجوز پرداخت تسهیلات طی 10 روز انجام می شود.



تلاش برای تامین مالی ارزان قیمت و تنوع خدمات ارزی

خانی در ادامه می گوید: در دو سال گذشته تلاش بر این بوده که نرخ تامین مالی در بانک توسعه صادرات ایران نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی پایین‌تر باشد و ارزان ترین نرخ خدمات ارزی در کشور را بانک توسعه صادرات ایران ارائه می دهد؛ به طوری که شبکه کارگزاری و صرافی بانک توسعه صادرات ایران در زمره بهترین شبکه های کارگزاری کشور است و ظرفیت جا به جایی پول با کمترین هزینه را برای مشتریان داراست.



وی همچنین تصریح می کند: در خصوص تنوع خدمات ارزی و ورود به بازارها تاکید می شود که ارایه محصولات یکپارچه و جامع مانند محصولات ارزی و ریالی الماسان ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی در ایران در حوزه صادرات و واردات(اگزیم بانک) فعالیت دارد، بنابراین همه شعب بانک ریالی و ارزی بوده و انواع متنوعی از خدمات ارزی نظیر افتتاح انواع حساب های ارزی، ابزارهای پرداخت صادراتی و وارداتی(حوالجات، بروات، اعتبارات اسنادی)، تسهیلات ارزی قبل و بعد از حمل کالا، ضمانت نامه های ارزی و ... را در راستای کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مدیریت وجوه صادرکنندگان با استفاده از ظرفیت شبکه کارگزاری در سطح بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی ارائه می کنند.



نگاهی به عملکرد آماری بانک

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین تصریح می کند: دردو سال اخیر براساس اطلاعات اولیه صورت های مالی، برآوردهای تقریبی نشان از جهش سودآوری بیش از 12 برابری نسبت به سال 1401 دارد و افزایش سهم منابع و مصارف بانک در شبکه بانکی کشور، جهش شدید در وصول مطالبات ارزی و آزاد سازی منابع ارزی معادل حدود 280 میلیون دلار، افزایش سهم بانک در تامین مالی صادرات غیر نفتی و ارائه خدمات جامع بانکی در قالب طرح الماسان، شفافیت ساختار صورت های مالی بانک و افزایش رشد سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و سود خالص بانک، تمرکز بر جهش درآمدهای کارمزدی مبتنی بر خدمات متنوع ارزی و ریالی وتکمیل زنجیره ارزش توسعه محصولات در بانک و شرکت های تابعه در این مقطع اتفاق افتاده است.



وی با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات ریالی پرداختی طی 34 سال فعالیت این بانک به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، خاطر نشان می سازد: از این مبلغ، ۸۳ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۳ درصد کل عملکرد، تنها در دو سال اخیر پرداخت شده است و در ۱۴ ماه اخیر ( منتهی به پایان اردیبهشت ماه)، تسهیلات پرداختی بانک به بیش از ۱۰۰ همت رسیده که بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار بخش تولید قرار گرفته و از این رقم، سهم صنعت (۵۶ درصد)، کشاورزی و صنایع تبدیلی (۲۸ درصد) و پتروشیمی (۱۴ درصد) بوده است.



خانی در ادامه می افزاید: در چارچوب سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نیز مورد توجه جدی قرار گرفت؛ به طوری که تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۱ درصدی و به SMEها با افزایش ۸۲ درصدی همراه بوده است.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به این مطلب که در حوزه زیرساخت‌های کلان نیز، این بانک مشارکت فعال در تأمین مالی ۳۰۰ پروژه پیشران اقتصادی داشته، می گوید: بانک توسعه صادرات ایران تاکنون در حوزه های پتروشیمی، توسعه بنادر، انتقال برق، نفت و گاز ، کشتیرانی، فولاد، صنایع غذایی، حمل و نقل شهری و معدن به ارزش ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده است.



چشم انداز آینده اگزیم بانک ایران



مدیرعامل اگزیم بانک ایران در خصوص چشم انداز 5 ساله این بانک معتقد است: ایجاد اگزیم بانک منحصر به فرد هوشمند و دیجیتال ایران در برنامه های آتی قرار دارد. در حال حاضر براساس موارد ذکر شده در دوره گذار تحولی سوم این بانک، تمرکز بر بهبود ارایه خدمات بانکی مبتنی بر پلتفرم های بانکداری نوین، هدف گذاری شده است.



خانی با بیان اینکه یکی از تحولات استراتژیک بانک، بازنویسی و ارایه نسخه جدیدی از اساسنامه اگزیم بانک ایران است، می گوید: در این راستا پارادایم کسب و کار بانک از بانکداری سنتی به سمت مدل کسب و کار مبتنی بر بانکداری شرکتی و بانکداری باز با بهره گیری از فناوری های بانکداری دیجیتال و هوش تجاری، تغییر کرده و امید است در آینده نزدیک با پیاده سازی پروژه های "سند نقشه راه بانکداری هوشمند بانک توسعه صادرات ایران" ، بانک بتواند در اکوسیستم صادرات کشور، نقش موثرتر و فعالتر را ایفا کند.



همچنین با توجه به ماده 2 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، ایفای نقش موثر و تثبیت جایگاه محوری خود در اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور در راستای ظرفیت سازی برای توسعه بازارهای داخلی و بین المللی و تامین مالی طرح های کلان توسعه ای از طریق بازار سرمایه در حوزه صادرات و واردات کالا و خدمات جزو برنامه های آتی بانک است.



مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران می افزاید: در راستای تحقق افق چشم انداز 5 ساله بانک، توسعه بانکداری دیجیتال و هوشمند در سال جاری با عملیاتی کردن اسناد موجود و نقشه راه تحول دیجیتال و بانکداری هوشمند دنبال خواهد شد.



خانی همچنین اعلام داشت: توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و پرورش نیروی انسانی خبره در 5 سال آینده ، توسعه فرآیندهای مدل کسب و کار جدید ، افزایش درآمد بانک از محل درآمدهای غیرمشاع(کارمزدی)به جای درآمدهای مشاع، بهبود زنجیره تامین مالی تولید در کشور از محل کانال ارتباطی بین بازار پول و بازار سرمایه( کراد فاندینگ و....) و توسعه مهارت و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از دیگر برنامه های بانک است.

