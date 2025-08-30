با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
از شرکت فولاد پخش اهواز با تسهیلات بانک توسعه تعاون در هفته دولت بهرهبرداری شد
کد خبر : 1679828
شرکت فولاد پخش اهواز با برند «فپاکو» با حضور علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و جلیل کرمی مدیر شعب بانک توسعه تعاون خوزستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم افتتاح شرکت فولاد پخش در شهرک صنعتی ۵ اهواز گفت: خوزستان بهترین موقعیت برای سرمایهگذاری در همه بخشها اعم از صنعت و کشاورزی محسوب میشود.
مدنیزاده ادامه داد: طرحهای متعددی در سطح کشور به ویژه خوزستان قابل تعریف هستند که میتواند برای انجام آنان از سرمایهگذاران داخلی و خارجی بهره برد.
سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان در این مراسم گفت: وضعیت استان به گونهایی است که نمیتوان ظرفیتهای آن را به راحتی و سادگی تعریف کرد، زیرا خوزستان در تمامی زمینههای اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، نفت و گاز به عنوان یک قطب تمام عیار است.
کرمی، مدیر شعب بانک توسعه تعاون خوزستان، در این مراسم تأکید کرد: رسالت اصلی این بانک، حمایت از تولید، اشتغال و توسعه بخش تعاون از طریق بهرهگیری از منابع داخلی، صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ در بخشهای مختلف اقتصادی است.
شرکت فپاکو به عنوان مجموعهای پیشرو در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی، فعالیت خود را با هدف خودکفایی کشور و کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی آغاز کرده است.
این واحد صنعتی دارای سه سوله به مساحت یکهزار و ۵۰۰ متر و فضای کاری گسترده بوده و بستری مناسب برای تولید قطعات صنعتی فراهم آورده است.
خط تولید فپاکو بر پایه مهندسی معکوس قطعات پیچیده شکل گرفته و با بهرهگیری از مدلسازی، تحلیلهای مهندسی و ماشینآلات پیشرفته، به ساخت قطعات باکیفیت میپردازد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این طرح با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک توسعه تعاون به مبلغ ۲۹۶ میلیارد ریال اجرا و زمینه اشتغال ۵۰ نفر را بصورت مستقیم فراهم کرده و ۱۲۰ نفر را نیز بصورت غیر مستقیم در شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز مشغول به کار کرده است.