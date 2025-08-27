به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غلامرضا رومیانی نژاد ضمن دیدار با تعدادی از مشتریان قدیمی و جدید شعبه مشهد و بازدید از شرکت های آنان به معرفی بسته خدماتی «الماســان» پرداخت.

وی در بازدید از گروه شرکت‌های اسفدان به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی و از مشتریان با سابقه بر آمادگی این بانک برای حمایت از صادرات کنندگان تاکید کرد.

مدیران این گروه که در حوزه صادرات زعفران و تولید انواع چای، دمنوش، ادویه و نبات فعالیت دارد، ضمن قدردانی از حمایت‌های چندین‌ساله بانک توسعه صادرات ایران، خواستار گسترش حمایت‌ها به‌ویژه در حوزه تسهیلات شدند. در این دیداررومیانی نژاد با تاکید بر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی به معرفی سبد متنوع خدمات بانک به‌عنوان رویکرد اصلی حمایتی بانک برای مشتریان پرداخت.

همچنین شرکت پالود پارسیان به‌عنوان صادرکننده نمونه استانی و تولیدکننده لبنیات با بازارهای صادراتی در روسیه، عراق و آسیای میانه، میزبان مدیران بانک توسعه صادرات ایران بود.

رئیس اداره کل شعب و بازاریابی منطقه دو بانک توسعه صادرات ایران در دیدار با مدیران این شرکت آمادگی این بانک را برای تأمین مالی پروژه‌های این گروه از طریق بازار سرمایه و اوراق گام اعلام کرد.

