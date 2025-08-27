نوآوری بیمه پارسیان در حمایت از خانوادهها با ارایه «طرح زریار»
شرکت بیمه پارسیان با هدف کاهش نگرانیهای سرپرستان خانوار و حمایت از خانوادهها در زمان فقدان آنان، «بیمهنامه طرح زریار» را که برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور طراحی شده است، ارایه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بیمه پارسیان، در این بیمهنامه، پوششهای بیمهای متنوعی ارایه گردیده است که در صورت تمایل، خریدار میتواند سرمایهای برای هریک از این پوشش ها تعیین نموده و از پوشش های متنوع آن از جمله، پرداخت مستمری مادالعمر در صورت فوت به هر علت، پوشش های اضافی فوت ناشی از حادثه و پوشش خطر جنگ بهره مند شود، ضمن آنکه در این طرح امکان انتخاب آزادانه دریافت کننده مستمری نیز در اختیار بیمهگزار میباشد.
براساس این گزارش، مزیت اصلی این طرح، پرداخت مستمری مادامالعمر به اعضاء خانواده بیمه شده است؛ بهگونهای که خانواده بیمهشده میتوانند به صورت ماهانه و تا پایان عمر، از مبلغی حداقل معادل حق بیمه پرداختشده در هر سال بهرهمند شوند. بدین ترتیب، «طرح زریار» علاوه بر پوششهای متداول بیمهای، با ایجاد جریان درآمدی پایدار برای خانوادهها، گامی نوین در جهت ارتقای امنیت مالی و کاهش فشارهای اقتصادی در شرایط دشوار و فقدان سرپرست خانوار محسوب میشود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به شعب و نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان به شماره 8259-021 (داخلی 1) تماس حاصل نمایند.