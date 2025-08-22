تضمین اصل سرمایه و ایجاد امنیت اقتصادی

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استانی زنجان با بیان ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست و تأکید بر نقش بیمه ایران در توسعه اقتصادی کشور گفت: نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران در هر پروژه، تضمین اصل سرمایه است و بیمه ایران با طراحی پوشش‌های ویژه، این دغدغه را برطرف می‌کند. تضمینی که بیمه ایران ارائه می‌دهد کاملاً متمایز از سایر شرکت‌هاست و پشتوانه ۹۰ سال توانگری مالی این شرکت، اتکای اصلی ماست.

وی افزود: استان زنجان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور را دارد و بیمه ایران آماده است با تضمین اصل سرمایه، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و رونق صنعتی استان را فراهم کند.

توانگری مالی و جایگاه راهبردی بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه توانگری مالی مهم‌ترین عامل اعتماد در صنعت بیمه است، یادآور شد: بیمه ایران طی بیش از ۹ دهه فعالیت، همواره در جایگاه نخست توانگری مالی و ظرفیت نگهداری ریسک بوده و در بحران‌ها نیز تنها شرکتی است که پای تعهدات خود ایستاده است.

وی به پوشش‌های ویژه بیمه ایران در بحران‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بیمه ایران تنها شرکتی بود که منازل مسکونی، خودروها، حمل‌ونقل و حتی داوطلبان امدادی و ناوگان شهری را تحت پوشش بیمه ای قرار داد.

چالش سهم بازار در زنجان و رقابت ناسالم

جباری در نشست با همکاران بیمه ایران در استان زنجان با بیان اینکه سهم بیمه ایران در بازار این استان از بیش از ۵۰ درصد در گذشته به حدود ۲۲ درصد رسیده است، گفت: بخش عمده این سهم به بیمه‌های شخص ثالث اختصاص دارد و علت اصلی کاهش، نرخ‌شکنی برخی شرکت‌هاست؛ در حالی که نرخ‌های بیمه ایران فنی، رقابتی و متکی بر توانگری مالی است.

وی با اشاره به مزیت رقابتی بیمه ایران افزود: این شرکت بزرگ‌ترین شبکه خدمات بیمه‌ای کشور را دارد و پذیرای ریسک‌هایی است که دیگران نمی‌پذیرند و محصولات خود را متناسب با نیاز مشتریان طراحی می‌کند.

فصل تازه تحول در بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران در تشریح چشم‌انداز جدید شرکت گفت: ما فصل تازه‌ای را آغاز کرده‌ایم و اهداف‌مان را در قالب شش محور شامل خدمت بی‌نظیر به مشتری، بیمه‌گری تخصصی و اقتصادی، انعطاف‌پذیری در رقابت، تعامل سازنده با ذی‌نفعان، بهبود معیشت کارکنان و توانمندسازی شبکه نمایندگی ترسیم کرده‌ایم.

وی بزرگ‌ترین سرمایه بیمه ایران را انگیزه و دانش کارکنان دانست و از برنامه‌های اصلاحی همچون ترمیم نظام پرداخت، تسهیلات مسکن، جذب هزار نیروی متخصص و بازآرایی ساختار سازمانی برای ارتقای مسیر شغلی خبر داد.

وی همچنین از عملیاتی شدن صدور آنلاین بیمه شخص ثالث و ارزیابی هوشمند خسارت تا پایان سال خبر داد و گفت: سامانه فروش آنلاین بیمه ایران بر بستر نمایندگان فعال خواهد شد تا هم سهم بازار حفظ شود و هم داده‌های ارزشمند در اختیار شرکت بماند.

مأموریت فراتر از سودآوری

جباری با تأکید بر اینکه بیمه ایران تنها شرکت دولتی بیمه‌ای کشور است، گفت: هدف اصلی ما صرفاً سودآوری نیست؛ محصول واقعی ما ایجاد امنیت و آرامش برای جامعه است. بیمه ایران در ۹۰ سال گذشته نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و در کنار مردم ایستاده است. توسعه مناطق مختلف، از جمله ابهر و زنجان نیز در همین راستا برای ما اهمیت دارد.

گفتنی است؛ سفر مدیرعامل بیمه ایران به استان زنجان نه‌تنها فرصتی برای بررسی میدانی وضعیت شبکه شعب و نمایندگی‌ها بود، بلکه چشم‌انداز تازه‌ای از نقش بیمه ایران در تضمین سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی استان، تحول دیجیتال و بهبود معیشت کارکنان ترسیم کرد.

با رویکردی که تیم مدیریتی بیمه ایران دنبال می‌کنند، زنجان می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید بیمه در کشور بدل شود؛ قطبی که اتکای آن به توانگری مالی، شبکه گسترده خدمات و مأموریت اجتماعی بیمه ایران است.

