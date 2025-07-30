به گزارش ایلنا، بیمه‌نامه باربری وارداتی-صادراتی، قراردادی است که بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ تنظیم شده و هدف آن تأمین پوشش بیمه‌ای برای کالاهای در حال حمل و نقل از طریق وسایل مختلف مانند کشتی، هواپیما و سایر روش‌های حمل و نقل است. این بیمه‌نامه شامل تعاریف، شرایط کلی، نحوه پرداخت خسارت، تعهدات طرفین و موارد استثناء است.

در این بیمه‌نامه، اصطلاحاتی مانند بیمه‌گذار، بیمه‌گر، ذینفع و کالا به صورت دقیق تعریف شده است. بیمه‌گذار کسی است که درخواست بیمه و پرداخت حق بیمه را بر عهده دارد. بیمه‌گر نیز شرکتی است که با دریافت حق بیمه، مسئولیت پوشش ریسک‌های مربوط به حمل و نقل کالا را قبول می‌کند. ذینفع ممکن است شخص یا نهادی باشد که در صورت وقوع خسارت حق دریافت مبلغ بیمه را دارد. کالا به تمام اجناس و محصولاتی گفته می‌شود که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

موضوع بیمه، کالاهایی است که در حال حمل از مبدا به مقصد هستند. این حمل ممکن است به وسیله کشتی، هواپیما یا سایر وسایل حمل و نقل انجام شود. بیمه‌گذار موظف است مشخصات کالا، نحوه حمل و مقصد نهایی را به بیمه‌گر اعلام کند و بر اساس این اطلاعات، بیمه‌نامه صادر می‌شود.

پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر

بیمه‌گذار باید حق بیمه را طبق شرایط تعیین شده پرداخت کند. بیمه‌گر در صورت بروز خسارت، موظف است طبق مدارک و گزارش‌های ارائه شده، خسارت وارده به کالا را جبران کند. پرداخت خسارت معمولاً پس از دریافت مدارک معتبر و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد. همچنین بیمه‌گر حق دارد در صورت بروز اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع دهد.

بیمه‌گذار موظف است در زمان حمل کالا، اطلاعات دقیق و کامل را ارائه دهد و در صورت بروز خسارت، سریعاً بیمه‌گر را مطلع کند. همچنین باید مدارک و اسناد مورد نیاز برای اثبات خسارت را فراهم آورد و در حفظ کالا تا زمان تحویل نهایت دقت را به عمل آورد.

موارد استثناء

برخی خسارات تحت پوشش این بیمه قرار نمی‌گیرند. از جمله خسارات ناشی از مواردی که به طور مستقیم به شرایط طبیعی کالا مربوط نیستند، خسارات ناشی از سوء استفاده یا تقلب بیمه‌گذار، خسارات ناشی از جنگ، شورش و بلایای طبیعی که در بیمه‌نامه مستثنی شده‌اند. همچنین خساراتی که ناشی از تأخیر در تحویل کالا باشد نیز معمولاً مشمول بیمه نمی‌شود.

مدت بیمه و مهلت اعلام خسارت

مدت اعتبار بیمه‌نامه معمولاً از زمان بارگیری کالا تا زمان تحویل در مقصد نهایی است. بیمه‌گذار باید حداکثر تا دو سال پس از صدور بیمه‌نامه، خسارت وارده را اعلام کند و مدارک لازم را ارائه دهد. عدم رعایت این مهلت ممکن است باعث سلب حق بیمه‌گذار برای دریافت خسارت شود.

در صورت بروز اختلاف میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر، طرفین موظف هستند ابتدا از طریق مذاکره و توافق اختلاف را حل کنند. در غیر این صورت، موضوع به داوری ارجاع داده می‌شود که داور یا داوران منتخب، رأی نهایی را صادر خواهند کرد.

شرایط عمومی بیمه‌نامه باربری وارداتی-صادراتی، چارچوب قانونی و فنی مشخصی را برای مدیریت ریسک‌های مربوط به حمل و نقل کالا فراهم می‌کند. این بیمه‌نامه با تعیین تعهدات، حقوق و محدودیت‌های طرفین، اطمینان خاطر لازم را برای بیمه‌گذار و بیمه‌گر فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که در صورت بروز حادثه، خسارت‌ها به صورت منصفانه و قانونی جبران شود. این شرایط همچنین با مشخص کردن موارد استثنا و نحوه پیگیری خسارت، از سوء استفاده و اختلافات احتمالی جلوگیری می‌کند و به بهبود روند حمل و نقل بین‌المللی کمک می‌کند.

