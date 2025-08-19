خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز شنبه اول شهریورماه در استان تهران

اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز شنبه اول شهریورماه در استان تهران
کد خبر : 1675652
لینک کوتاه کپی شد.

یست شعب کشیک بانک توسعه تعاون جهت ارائه خدمات بانکی در روز شنبه اول شهریورماه در استان تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اطلاعیه استانداری استان تهران در روز شنبه اول شهریورماه در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، بانک‌ها در این استان تعطیل بوده در عین حال شعب کشیک بانک‌ها به همراه واحدهای پشتیبان و ستادی از ساعت ۸ الی ۱۲ به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

همزمان با اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیریت امور سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون، لیست شعب کشیک استان تهران در روز شنبه اول شهریورماه به شرح زیر اعلام می‌شود.

شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
شهرری
پیروزی
شمیران
خیام
غدیر شهران
شهید مفتح
ولیعصر عج
اسلامشهر
پاکدشت
پرند
شهر قدس

از مشتریان گرامی انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود، حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره توسعه تعاون استفاده نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور