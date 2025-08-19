اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز شنبه اول شهریورماه در استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اطلاعیه استانداری استان تهران در روز شنبه اول شهریورماه در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، بانک‌ها در این استان تعطیل بوده در عین حال شعب کشیک بانک‌ها به همراه واحدهای پشتیبان و ستادی از ساعت ۸ الی ۱۲ به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

همزمان با اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیریت امور سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون، لیست شعب کشیک استان تهران در روز شنبه اول شهریورماه به شرح زیر اعلام می‌شود.

شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

شهرری

پیروزی

شمیران

خیام

غدیر شهران

شهید مفتح

ولیعصر عج

اسلامشهر

پاکدشت

پرند

شهر قدس

از مشتریان گرامی انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود، حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره توسعه تعاون استفاده نمایند.

