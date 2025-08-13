خبرگزاری کار ایران
۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین گوشت سبد غذایی خانوارها

بانک کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور احداث و توسعه واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان پرداخت کرده است؛ اقدامی که در راستای تأمین گوشت سفید و قرمز در سبد غذایی خانوارهای ایرانی انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک کشاورزی، مجموع تسهیلات پرداختی این بانک در سه ‌ماهه نخست سال جاری برای حمایت از زنجیره تولید پروتئین حیوانی شامل راه‌اندازی و توسعه واحدهای دامداری، مرغداری و آبزی‌پروری، معادل ۵۱ هزار میلیارد ریال در قالب ۸۶۵۰ فقره تسهیلات بوده است.

بر اساس این گزارش، شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ماه ۸۲۶۵ فقره تسهیلات دام و طیور به مبلغ ۴۸ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال پرداخت کرده اند؛ همچنین در حوزه آبزی‌پروری و تقویت اقتصاد دریا محور نیز ۳ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال تسهیلات تخصیص یافته است.

این گزارش می افزاید: این تسهیلات با هدف تقویت تولید داخلی پروتئین، کاهش نیاز به واردات، حفظ تعادل قیمتی در بازار و ارتقای پایداری معیشت تولیدکنندگان خرد و متوسط کشاورزی پرداخت شده و بانک کشاورزی با تمرکز بر حمایت از پروژه‌های مولد و زنجیره‌های ارزش مرتبط با دام، طیور و شیلات، می کوشد تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، در ایجاد اشتغال بومی و تقویت اقتصاد منطقه‌ای بیش از پیش نقش داشته باشد.

