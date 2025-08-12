رشد 82 درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های کوچک و متوسط

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،21 مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک نام گذاری شده و بر این اساس این بانک در دو سال‌ اخیر به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از این شرکت ها داشته و با ارائه تسهیلات متنوع و خدمات بانکی نوین زمینه مناسبی را برای توانمندسازی این بخش از اقتصاد فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک توسعه صادرات ایران در کنار حمایت از صنایع بزرگ به عنوان زیربنای اصلی و پیش نیاز توسعه صنایع کوچک، توجه ویژه ای به بنگاه های کوچک و متوسط داشته و با تامین مالی زنجیره تولید از سرمایه گذاری در این بخش تولیدی حمایت می کند.

بر این اساس، عملکرد موفق بانک توسعه صادرات ایران در زمینه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط زمینه ساز اهدای تندیس و لوح تقدیر به مدیرعامل این بانک در چهل و هشتمین اجلاس سالانه ادفیاپ عمان شد.

این گزارش می افزاید: شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و نوآوری در کشورها به شمار می‌آیند. این بنگاه‌ها با ساختاری چابک، انعطاف‌پذیری بالا و قدرت تطبیق سریع با تحولات بازار، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و توسعه فناوری دارند.

این شرکت‌ها در صنایع مختلفی چون غذا، دارو، فناوری اطلاعات، نساجی و صنایع‌دستی، نقش برجسته‌ای در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کنند و در حوزه صادرات، با بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی، محصولات تخصصی و نوآورانه خود را به بازارهای جهانی عرضه کرده‌اند.

