آغاز سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های ملی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون

آغاز سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های ملی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون
به‌منظور تقویت تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان بانک توسعه تعاون و شبکه تعاون کشور، سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های ملی آغاز شد. نخستین جلسه این سلسله نشست‌ها به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال در حوزه‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ این نشست همزمان با شانزدهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون و در آستانه هفته تعاون، با حضور سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و قائم‌مقام وزیر در سیاستگذاری حوزه تعاون، یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک و نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های ملی کشور برگزار شد.

عصارزاده در ابتدای جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر گفت‌وگوی شفاف و بی‌واسطه میان بانک و بخش تعاون گفت: برای ما افتخار است که نخستین نشست این مجموعه در آستانه سالگرد تأسیس بانک و آغاز هفته تعاون برگزار می‌شود. باور شما به توانایی‌های بانک توسعه تعاون، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم روزی برسد که تعاونی‌های بزرگ کشور، بانک توسعه تعاون را به‌عنوان بانک اول خود انتخاب کنند.

وی افزود: باید نقاط ضعف و کاستی‌ها را شناسایی و با گفت‌وگو و همکاری برطرف کنیم. یکی از اقدامات جدید بانک، راه‌اندازی شعب ویژه ارائه خدمات به تعاونی‌ها در تهران و استان‌هاست تا خدمات تخصصی و سریع‌تر با کیفیت بالاتر به این بخش ارائه شود. کارکنان این شعب آموزش‌های ویژه برای خدمت‌رسانی به تعاونی‌ها دریافت خواهند کرد و بسته‌های اختصاصی خدماتی متناسب با نیازهای بخش تعاون طراحی می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از نمایندگان اتحادیه‌ها خواست نقدها و پیشنهادهای خود را صریح بیان کنند و گفت: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات است و از شنیدن نقد استقبال می‌کنیم.

پیوند اشتغال و تعاون

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم‌مقام وزیر در سیاستگذاری حوزه تعاون نیز بر اهمیت پیوند فعالیت‌های تعاونی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت:

تعامل نزدیک‌تر بانک توسعه تعاون و اتحادیه‌ها می‌تواند علاوه بر تأمین مالی پروژه‌ها، بستر افزایش اشتغال و کارآفرینی در مناطق مختلف کشور را فراهم کند.

نگاه وزارت تعاون به توسعه مالی بخش تعاون

یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه بخش تعاون نیازمند توانمندسازی مالی است، اظهار داشت:

در برخی مناطق کم‌برخوردار به دلیل محدودیت منابع، روند توسعه با مانع مواجه می‌شود. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور همچنان ناچیز است و لازم است ابزارها و محصولات مالی متناسب با نیاز این بخش طراحی شود. بانک توسعه تعاون باید همسو با اقتضائات بخش تعاون حرکت کند و در مقابل، شبکه تعاون نیز گردش مالی خود را در بانک متمرکز کند.

تأکید بر تعامل دوطرفه

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تعامل و اعتماد متقابل تأکید کردند؛ به این معنا که بانک باید محصولات و خدمات اختصاصی برای بخش تعاون ارائه کند و تعاونی‌ها نیز با تمرکز سرمایه و گردش مالی خود در بانک، توان و منابع آن را برای خدمت‌رسانی بیشتر تقویت کنند.

شایان ذکر است؛ نشست‌های بعدی از این سلسله گفتگوها ظرف هفته‌های آتی با حضور سایر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بزرگ برگزار خواهد شد.

 
