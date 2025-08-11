گام جدید بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از صنایع تولیدی استان اردبیل
رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران، راهکارهای تأمین مالی و نحوه حمایتهای اعتباری این بانک را برای پاسخگویی به نیازهای مالی فعالان اقتصادی تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رحیم رنجبر در بازدید از چند شرکت تولیدی فعال استان اردبیل بر توسعه تعاملات بانکی با صنایع تولیدی و صادرات محور تأکید کرد.
رنجبر در نشست با مدیران این شرکتها، با معرفی طرح «الماسان بانک توسعه صادرات ایران» بهعنوان یکی از ابزارهای نوین در حوزه تأمین مالی، گفت: طرح الماسان با هدف ارائه تسهیلات بانکی سریع، با شرایط مناسب و پشتیبانی مالی ویژه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان طراحی شده و میتواند نقش موثری در رشد و توسعه صادرات ایفا کند.
وی با اشاره به سیاستهای اعتباری بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از صنایع تولیدی و صادراتمحور، افزود: این بانک با رویکردی حمایتی، آمادگی کامل دارد تا خدمات متنوع مالی، اعتباری و ارزی را در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در حوزه صادرات و واردات قرار دهد.
مدیران شرکتهای صنایع تولیدی استان نیز ضمن استقبال و قدردانی از حضور رئیس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در محل کارخانجات خود، بر علاقهمندی بهرهمندی از ظرفیتها و خدمات ارزی و ریالی بانک توسعه صادرات ایران تأکید کردند و خواستار گسترش همکاریهای بانکی در راستای افزایش توان تولیدی و صادراتی شدند.
در این بازدیدها، فرآیندهای تولید، نوآوریهای فنی و ظرفیتهای موجود از نزدیک بررسی شد و در پایان، طرفین به تبادل نظر و بررسی پیشنهادهایی برای بهرهمندی شرکتها از خدمات مالی و اعتباری بانک پرداخته و بر تقویت همکاریهای مشترک تأکید کردند.
گفتنی است؛ واحدهای صنعتی که مورد بازدید قرار گرفتند، شامل شرکت "آلماتوز" با برند «آذر پوره» تولیدکننده انواع پودر سیبزمینی، پودر کوکو، اسنک حجیمشده و پودر فلافل، "شرکت فرآوردههای صنعتی صدف داش" تولیدکننده انواع سنگهای مرمریت و تراورتن در طرحها و رنگهای مختلف، "شرکت مهرشیمی سبلان" تولیدکننده انواع روغن موتور و روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد، شرکت "آرتا نوین سرام قائم" با برند «آرتا سرام» تولیدکننده کاشی و سرامیک تزیینی و همچنین شرکت "آریا سوله" فعال در حوزه تولید اسکلت فلزی، سولهسازی، سقف فلزی و ورق شیروانی بودند.