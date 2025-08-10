پرداخت ۹ همت تسهیلات صنایع و خدمات کشاورزی طی سه ماه

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ تسهیلات پرداختی این بانک برای احداث و توسعه واحدهای تولیدی و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با کشاورزی و غذا در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳ درصد رشد داشته است.

همچنین بانک کشاورزی با هدف تسهیل فرآیندهای خدماتی و بازرگانی بخش کشاورزی، تقویت زنجیره های تامین و حمایت از فعالان این حوزه، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال در قالب ۲۶۹۹ فقره تسهیلات، به واحد های خدماتی و بازرگانی بخش کشاورزی پرداخت کرده است.

این گزارش می‌افزاید: بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال جاری با پرداخت ۹۰ هزار میلیارد ریال در قالب ۵۰۰۰ فقره تسهیلات در حمایت از زیربخش های صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات و بازرگانی بخش کشاورزی، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری و نهایتا تحقق سند ملی امنیت غذایی در سال جاری داشته است.

شایان ذکر است، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با فرآوری محصولات خام، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش ماندگاری تولیدات، باعث کاهش ضایعات و ایجاد فرصت های شغلی پایدار می شوند؛ تقویت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و به تبع آن، تامین امنیت غذایی، امنیت ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور، از دیگر پیامدهای مثبت و مهم حمایت از این حوزه است.

انتهای پیام/