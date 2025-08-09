تسهیلات تا 30 میلیارد ریال برای پذیرندگان فعال

به گزارش ایلنا؛ بر اساس اعلام بانک پارسیان، بسته اعتباری «فرصت» با هدف حمایت از کسب‌وکارهای فعال و افزایش قدرت نقدینگی پذیرندگان طراحی شده و به واجدین شرایط امکان بهره‌مندی از تسهیلاتی تا دو برابر واریزی شاپرکی ماهانه را می‌دهد.

این تسهیلات با بازپرداختی تا سقف ۱۸ ماه، بدون نیاز به پایش سپرده و با روندی تسهیل‌شده ارائه می‌شود.

تسهیلات سریع، بدون پیچیدگی و متناسب با جریان مالی کسب‌وکار



در این طرح، پذیرندگانی که حداقل ۱.۵ میلیارد ریال در ماه واریزی شاپرکی دارند، در صورت برخورداری از مجوز فعالیت معتبر و رعایت ضوابط اعتباری، می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند. بسته «فرصت» علاوه بر تسهیل در تامین مالی، دسترسی به مجموعه‌ای از خدمات و مزایای اختصاصی را نیز برای مشتریان فراهم می‌سازد.

مزایای ویژه‌ای که فقط در «فرصت» پارسیان می‌یابید:



- افزایش سقف انتقال وجه درون‌بانکی و بین‌بانکی برای پذیرندگان

- برخورداری از چک امن دیجیتال (چکاد) برای تسهیل در مبادلات تجاری

- دسترسی به بسته اعتباری نوید پارسیان به عنوان یک خدمت مکمل

- بهره‌مندی از بیمه رایگان برای دارندگان حساب‌های جاری و پس‌انداز

- تخفیف‌های ویژه در طرح بیمه اهالی پارسیان

- امکان افتتاح حساب جاری با شرایط ساده‌تر و دریافت دسته‌چک



چطور اقدام کنیم؟

برای دریافت این تسهیلات ویژه، کافی است پذیرندگان به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه کنند یا با مرکز تماس و صدای پارسیان به شماره ۰۲۱۸۱۱۵۱۰۰۰ تماس بگیرند. کارشناسان این مرکز آماده ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی متقاضیان هستند.

