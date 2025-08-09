بسته اعتباری «فرصت» بانک پارسیان؛
تسهیلات تا 30 میلیارد ریال برای پذیرندگان فعال
بانک پارسیان با هدف حمایت از پذیرندگان خود و ارتقای توان مالی کسبوکارهای فعال، بسته اعتباری «فرصت» را معرفی کرد.طرحی نوآورانه که امکان دریافت تسهیلات تا 30 میلیارد ریال را با شرایطی آسان، بازپرداخت منعطف و بدون نیاز به سپردهگذاری فراهم میسازد.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس اعلام بانک پارسیان، بسته اعتباری «فرصت» با هدف حمایت از کسبوکارهای فعال و افزایش قدرت نقدینگی پذیرندگان طراحی شده و به واجدین شرایط امکان بهرهمندی از تسهیلاتی تا دو برابر واریزی شاپرکی ماهانه را میدهد.
این تسهیلات با بازپرداختی تا سقف ۱۸ ماه، بدون نیاز به پایش سپرده و با روندی تسهیلشده ارائه میشود.
تسهیلات سریع، بدون پیچیدگی و متناسب با جریان مالی کسبوکار
در این طرح، پذیرندگانی که حداقل ۱.۵ میلیارد ریال در ماه واریزی شاپرکی دارند، در صورت برخورداری از مجوز فعالیت معتبر و رعایت ضوابط اعتباری، میتوانند از این خدمت بهرهمند شوند. بسته «فرصت» علاوه بر تسهیل در تامین مالی، دسترسی به مجموعهای از خدمات و مزایای اختصاصی را نیز برای مشتریان فراهم میسازد.
مزایای ویژهای که فقط در «فرصت» پارسیان مییابید:
- افزایش سقف انتقال وجه درونبانکی و بینبانکی برای پذیرندگان
- برخورداری از چک امن دیجیتال (چکاد) برای تسهیل در مبادلات تجاری
- دسترسی به بسته اعتباری نوید پارسیان به عنوان یک خدمت مکمل
- بهرهمندی از بیمه رایگان برای دارندگان حسابهای جاری و پسانداز
- تخفیفهای ویژه در طرح بیمه اهالی پارسیان
- امکان افتتاح حساب جاری با شرایط سادهتر و دریافت دستهچک
چطور اقدام کنیم؟
برای دریافت این تسهیلات ویژه، کافی است پذیرندگان به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه کنند یا با مرکز تماس و صدای پارسیان به شماره ۰۲۱۸۱۱۵۱۰۰۰ تماس بگیرند. کارشناسان این مرکز آماده ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی متقاضیان هستند.